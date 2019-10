Letizia Ortiz irriconoscibile: la regina di Spagna con i capelli bianchi ad un evento ufficiale

Letizia Ortiz è una vera icona di stile, eppure è stata beccata coi capelli bianchi ad un evento ufficiale. Cosa succede alla regina di Spagna?

Il mondo è abituato a vederla sempre impeccabile in ogni suo outfit, coi capelli sempre in ordine. Letizia Ortiz, la regina di Spagna, in tutti questi anni non ha mai sbagliato un abbinamento ed è sempre risultata perfetta.

Il mondo della moda, infatti, spesso parla di una vera e propria sfida tra lei e Kate Middleton, una battaglia a suon di scarpe, accessori e abbinamenti studiati nei minimi dettagli. Eppure anche le regine sembrano lasciarsi andare di tanto in tanto.

In questo weekend, infatti, Letizia Ortiz era attesissima al premio Principes de Asturias a Oviedo, a cui si è presentata con un look mozzafiato, ma anche coi capelli bianchi!

La regina di Spagna coi capelli bianchi: ecco la [FOTO]

I tempi sembrano essere decisamente cambiati e una donna con qualche capello bianco sembra non essere più un tabù. Letizia Ortiz, regina di Spagna, infatti, in questa occasione sembra essere andata contro una visione della donna perfetta a tutti i costi.

I più maligni non hanno potuto non notare che sebbene il look fosse impeccabile, la sovrana mostrava qualche capello bianco in testa.

Non è la prima volta, dopo tutto, che la moglie di re Felipe VI, si mostra così, chic e naturale allo stesso tempo. Era già stata beccata con qualche capello bianco a Madrid, in occasione delle celebrazioni per i 20 anni del quotidiano Razon.

Impensabile l’idea che si tratti di una svista o, piuttosto, che la regina di Spagna non avesse tempo per andare dal parrucchiere. Probabile, invece, che la sua sia una scelta ben precisa per mandare un messaggio a tutte le donne: la bellezza invecchia, ma lo stile resta!

(Photo Credit: Elle)

