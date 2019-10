La Porta dei Sogni, Mara Venier invita i fan a partecipare al nuovo show

Attesa e curiosità sempre più alte per La Porta dei Sogni, lo show che porterà finalmente Mara Venier nel mondo della prima serata. Da sempre avversa a mettersi in luce nella concorrenza delle 21, la conduttrice è stata però convinta dalla Rai ad avventurarsi in una nuova esperienza, con un programma completamente nuovo; a partire dal prossimo 20 dicembre (ma l’orario e i giorni potrebbero essere ulteriormente aggiornati), la conduttrice affiancherà il suo lavoro su Domenica In a quello sul nuovo, sperimentale programma serale. Un evento che si preannuncia diverso da tutti gli altri.

Come già da tempo fatto trasparire, La Porta dei Sogni permetterà ad una serie di volti dal pubblico e da casa di “realizzare i propri sogni“, con il benestare della Rai e degli autori. Non sono esattamente chiare le modalità, ma il programma sembra determinato a portare in studio gente comune, lontana dal mondo dello spettacolo; i selezionati dovranno quindi raccontare ed affrontare i propri desideri nel cassetto. In tutto ciò, è stata la stessa Mara Venier a chiamare a raccolta i suoi fan per partecipare, e spedire le proprie candidature per un’eventuale apparizione

Come annunciato con un messaggio pubblicato attraverso il proprio Instagram, la Venier sta in questo momento cercando ospiti per il debutto de La Porta dei Sogni. Per farlo, avrebbe lanciato il messaggio direttamente ai propri follower; l'invito è a chiamare, se determinati a realizzare i propri desideri in un programma in diretta. Il numero ufficiale è disponibile online e sul profilo della conduttrice; si preannuncia un autentico assalto, in attesa dell'inizio ufficiale delle riprese.