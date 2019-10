Filippo Nardi racconta il suo incidente a Barbara D’Urso: “Ho perso un dito”

Non se la sta passando bene Filippo Nardi, l’ex gieffino rimasto stabilmente attivo nel mondo dei salotti Mediaset. Chiamato ad un collegamento a sorpresa da Barbara D’Urso in occasione del suo Pomeriggio 5, il “conte” si è presentato in videochiamata visibilmente fasciato, svelando di trovarsi ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Dietro i vistosi medicamenti ci sarebbe il già riportato incidente dello scorso 17 ottobre, quando, in giro in motorino per il capoluogo toscano, Nardi sarebbe stato investito e sbalzato sull’asfalto.

“Ero in motorino, una macchina mi ha sbattuto a terra. Ora mi manca un polpastrello”: Filippo Nardi ironizza sull’incidente che lo ha portato in ospedale

“Meno male che non siamo fidanzati“, ha scherzato Barbara D’Urso alla vista di un malridotto Filippo Nardi “Guarda come sei ridotto!”. Fortunatamente, il gieffino si è rivelato in vena di scherzi, nonostante la sua condizione. “Se non rido cosa dovrei fare?”, ha spiegato alla conduttrice. “Vorrei essere visitato dalla Dottoressa Giò, puoi venire qui se voi… Il fatto è che ho battuto la testa e il ginocchio“, ha spiegato in merito alle medicazioni. “Per questo sono tutto bendato“.

In realtà, al netto degli scherzi, l'incidente di Filippo Nardi sembra essere più grave del previsto, almeno nelle sue conseguenze. "Stavo andando a fare delle commissioni", il racconto della dinamica, "e una macchina ha provato a superare un autobus alla mia destra. Mi ha sbattuto a terra con il motorino, ed è andata via. Voglio credere in buona fede che non mi abbiano visto". Un urto che sembra aver riportato effetti fisici non da poco: "Ho perso un pezzo del polpastrello", ha spiegato senza mezzi termini il ricoverato. "Se qualcuno dei miei fan ne ha voglia, può andare a cercare pezzi di Nardi in giro per Firenze".