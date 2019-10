Sapete chi è la più bella del mondo? Secondo la scienza è una modella famosa [FOTO]

Se il nostro nome dice tanto su di noi, anche questa volta non fa eccezione: Bella di nome e di fatto! Secondo la scienza, infatti, Bella Hadid ha il viso femminile più bello del mondo.

Bella Hadid ha il viso più bello del mondo (secondo la scienza)

Classe 1996, Bella Hadid è tra le modelle più richieste del momento e insieme alla sorella Gigi ha sfilato sulle passerelle più importanti di tutto il mondo. Nel 2016 è stata eletta modella dell’anno dal Daily Front Rows Fashion Los Angeles Awards e nel 2018 è entrata per la prima volta nella classifica delle modelle più pagate, stilata dalla rivista Forbes, posizionandosi al nono posto con un guadagno di 6 milioni di dollari. E adesso, è stata definita anche la più bella del mondo. Lo sostiene la classifica stilata dal chirurgo estetico Julian De Silva, direttore del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery a Londra.

Loading... Загрузка... Photo credits: Instagram Il viso della 23enne è risultato essere al 94,35% “perfetto” rispetto alla sezione aurea o rapporto aureo o proporzione divina, l’equazione che gli antichi greci usavano per misura la perfezione fisica, architettonica e della natura. Per secoli è stata considerata «la formula segreta della perfezione» ed è stata applicata anche da Leonardo da Vinci per disegnare il corpo del suo «Uomo Vitruviano» Tra i volti femminili considerati, quello di Bella è il viso che si avvicina di più alla perfezione: la media dei vari elementi che la compongono la avvicinano al canone del 94,35% ed il suo mento in particolare, è risultato essere praticamente perfetto. «Prendendo in esame tutte le caratteristiche del viso – spiega Julian De Silva – la top model si conferma la chiara vincitrice di questa classifica. Bella Hadid presenta una straordinaria simmetria facciale e in particolare il suo mento è distante solo dello 0,3% dalla perfezione». Al secondo posto si classifica Beyoncé , mentre al terzo Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp il cui risultato si attesta al 91,85%: “Amber ha una meravigliosa forma di naso e mento – afferma De Silva – ma avrebbe potuto fare ancora meglio se la forma del suo viso fosse stata più simmetrica”.