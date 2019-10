Naomi Campbell, la regina della passerella infuoca Instagram [VIDEO]

La sua falcata ha affascinato il mondo intero, è glamour, è una donna forte e fa sempre parlare di sé: stiamo parlando di Naomi Campbell. La modella britannica dai lunghi capelli ebano ha stupito ancora una volta il mondo del web postando un video, pubblicità di intimo per Calvin Klein, dove è più sexy che mai.

Naomi Campbell ha trascorso la sua vita, fin da giovanissima, sulle passerelle di tutto il mondo incantando spettatori e stilisti con le sue curve sinuose e uno sguardo magnetico. La Venere Nera ha anche partecipato a video clip, serie tv famosissime come “I Robinson” e ha intrapreso, parallelamente, anche una carriera da cantante. Una vita di successi intervallata da alcune disavventure che l’hanno portata sempre a essere al centro del ciclone mediatico. Amori passionali, eccessi e viaggi; il suo percorso è come una giostra che non smette mai di girare.

Sempre al centro del gossip, Naomi colleziona successi: nel 1988 appare per la prima volta sull’edizione francese di Vogue, poi inizia la sua ascesa: il suo carisma la porta lontano, a sfilare per i migliori. Tutti vogliono Naomi, bellezza simbolo degli anni anni ’90; tutte vogliono essere lei.

Loading...

Загрузка...

A 49 anni posa per Calvin Klein e incanta Instagram

La sua bellezza non sfiorisce, lo dimostra un video postato dalla modella su Instagram in cui la si vede in tutto il suo splendore, con un fisico mozzafiato e il solito sguardo da regina indiscussa. Non è un caso che questa estate il noto brand abbia scelto lei, insieme a tanti altri volti noti della moda, per lanciare la nuova linea di intimo. Ma non è tutto, Naomi ha anche un enorme seguito sui social; sono infatti più di 7 milioni i fan che la seguono su Instagram. Un’amazzone che non smetterà mai di sorprendere e affascinare.