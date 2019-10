Tomaso Trussandi: prima di Michelle Hunziker amava una tronista [FOTO]

La coppia Trussardi Hunziker è una delle più popolari dello showbiz. In questi anni si sono fatti vedere sempre molto innamorati anche se, nell’ultimo periodo di questa estate 2019, hanno manifestato pubblicamente atteggiamenti non molto sereni. Inoltre c’è da ricordare che, prima del grande decollo e di invadere successivamente le pagine della cronaca rosa, i due beniamini appartenenti al mondo dello spettacolo hanno avuto molta difficoltà.

La differenza di età è stata la causa che ha rallentato la conoscenza dei due. Tomaso Trussardi agli inizi della loro conoscenza aveva solo 29 anni, mentre la Hunziker 35. Tale differenza ha preoccupato soprattutto la showgirl, che si è poi ‘tranquillizzata’ nel corso della frequentazione… tant’è che oggi, Tomaso e Michelle sono sposati e genitori di due bambine: Sole e Celeste.

La vita sentimentale della conduttrice storica di “Striscia la Notizia” e dell’attuale talent show “Celebrities” in onda ogni mercoledì su Canale 5, è molto conosciuta. Diversa invece è la situazione per il bel Trussardi. Non si hanno notevoli notizie sul fronte privato di Tomaso prima che entrasse nella sua vita la showgirl Hunziker, ma qualche piccolo indizio circola sul web. Prima di Michelle, chi è stata a rapire il cuore del giovane Trussardi?

Loading...

Загрузка...

Un’ex di Uomini e Donne [FOTO]

L’attuale marito della Hunziker è stato fidanzato con un volto noto della tv. Lei è Anna Munafò, ex tronista di “Uomini e Donne” e precedentemente reginetta di Miss Italia. La Munafò ha preso parte anche ad alcune fiction per poi allontanarsi definitivamente e ristabilirsi nella sua terra d’origine, la Sicilia.

La storia d’amore con Tomaso Trussardi è nata nel 2005 ma inspiegabilmente finita dopo quasi un anno lasciando Anna Munafò senza molte spiegazioni, nonostante ci sia stata anche una conoscenza ufficiale in famiglia.

Photo Credits: Instagram