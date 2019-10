Rihanna bollente, lato b da urlo in primo piano e seno esplosivo [FOTO]

Rihanna ama essere provocante nelle sue foto e anche nei suoi video musicali. La bellezza originaria delle Barbados è una delle icone del mondo musicale, che con il tempo sta valicando i confini del mondo in cui è esplosa, per avventurarsi anche in quello della moda e dello style. Dopo aver inaugurato la sua nuovissima linea di lingerie, la cantante ha deciso di posare anche come modella per le proprie creazioni e se lo può davvero permettere.

(Photo Credits: Instagram)

Il twerk è un suo cavallo di battaglia La posa è indiscutibilmente provocante. La cantante è notoriamente innamorata del twerking ed è stata una delle prime dive della musica a portare questo modo di ballare nei suoi video. In questo caso Rihanna veste un top che riesce a malapena a contenere il suo seno prosperoso, e un paio di leggins neri super attillati. In questa maniera il suo lato b è messo completamente in risalto e cattura l’attenzione dello spettatore. Loading... Загрузка... Rihanna Ingrassata? Ultimamente sembrava che Rihanna fosse incinta. Questo perché per qualche tempo si è lasciata andare non pensando alla propria forma fisica. Dopo aver smentito l’ipotesi gravidanza, la cantante ha tenuto a comunicare che la sua è una battaglia contro gli stereotipi, soprattutto quello “donna magra = donna bella” Rihanna atomica in intimo trasparente, lato b esplosivo in primo piano [FOTO] Burrosa, femminile, sensuale. Rihanna torna a incendiare il web con un nuovo scatto su Instagram in cui si mostra di spalle, indossando solo un completino intimo in pizzo trasparente. Impossibile non restare abbagliati dalla sua bellezza e dalle sue cruve esplosive! Lo scatto in poco tempo ha raccolto quasi 5 milioni di like e una miriade di commenti, la maggior parte dei quali dedicati alla sua bellezza. Rihanna, lo scatto che incendia il web [FOTO] (Photo Credits: Instagram)