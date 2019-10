Pier Silvio Berlusconi, il suo vero grande amore non è Silvia Toffanin. Ecco chi è

Non tutti sanno che Pier Silvio Berlusconi non è solo papà di Mattia Lorenzo e di Sofia Valentina, i bimbi avuti dalla giornalista Silvia Toffanin. Il vicepresidente di Mediaset ha infatti anche un’altra figlia avuta da una precedente relazione. Una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo di cui molti non conoscono l’esistenza. L’imprenditore è molto legato a lei e i due hanno un rapporto davvero speciale.

Chi è Lucrezia Berlusconi figlia di Pier Silvio

Si chiama Lucrezia Vittoria Berlusconi, ha quasi trent’anni e per molto tempo è stata nascosta ai riflettori. La primogenita di Pier Silvio Berlusconi è nata dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, un legame intrapreso in età giovanile, l’imprenditore aveva infatti solo 21 anni. La ragazza, per scelta di entrambi i genitori, è cresciuta lontana dal gossip. Solo qualche anno fa, era il 2016, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha beccato i due mentre camminavano insieme tranquilli, svelando dunque la sua identità misteriosa. Lucrezia è una giovane acqua e sapone che preferisce rimanere nell’ombra. (Continua dopo la foto)

Continua la sua relazione con Silvia Toffanin Intanto continua a gonfie vele la storia d'amore tra la conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Un legame che per molti rappresenta una moderna favola d'amore. Mai nessuna ombra sul loro rapporto, mai nessuna crisi seria al punto da compromettere i sentimenti. I due, che si conoscono da più di 20 anni, solo qualche giorno fa si sono concessi un momento di relax su una spiaggia di Portofino in compagnia degli amatissimi bimbi Lorenzo Mattia nato nel 2010 e di Sofia, che oggi ha tre anni. In Liguria si può dire che la famiglia è di casa, ha infatti acquistato il magnifico castello, Bonomi-Bolchini, luogo in cui ha deciso di trasferirsi per preservare quanto più possibile la loro privacy. La coppia, come testimoniano le foto pubblicate su Oggi, appare affiata ed innamorata, anche se i fiori d'arancio, al momento, sono ancora ben lontani.

