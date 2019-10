Clizia Incorvaia: curve e femminilità per il suo compleanno [FOTO] [VIDEO]

Clizia Incorvaia classe ’86, la modella proveniente dal Friuli è nata il 10 ottobre. Ha infatti festeggiato il suo trentatreesimo compleanno fra confetti, palloncini e vestaglie dalle sfumature rosa. Un anniversario molto importante per l’influencer, alla quale ha dedicato intere settimane ai preparativi, senza tralasciare nessun dettaglio in sospeso. Originale e dal tocco ultra femminile.

I festeggiamenti si sono svolti in due location differenti, regalando un pomeriggio di benessere nella spa con trucco e parrucco alle amiche mamme e alle loro figlie, per poi continuare i festeggiamenti in un locale milanese con tanto di bollicine e torta.

Photo Credits: Instagram Clizia: «Un anno difficilissimo» Sono stati mesi molto impegnativi per la modella e influencer Clizia Incorvaia. Un anno dove si è dovuta difendere dalle accuse del suo ex marito Francesco Sarcina che l'ha attaccata dicendo pubblicamente di esser stato tradito dalla madre di sua figlia con il testimone di nozze, nonché carissimo amico Riccardo Scamarcio. Questa notizia ha invaso letteralmente le pagine della cronaca rosa mettendo in difficoltà anche l'ambito lavorativo della stessa Incorvaia. La madre della piccola Nina, cerca costantemente di coinvolgere sua figlia in ogni iniziativa sottolineando il bene materno che prova incondizionatamente, difendendola inoltre, dalla turbolenza familiare e mediatica appena vissuta. Un ultimo post descrive il suo stato d'animo e la voglia di rinascere mirando l'obiettivo più alto. L'apice è certamente la felicità. "Un anno difficilissimo ove ho recuperato dopo tempo il mio "femminino" e L' autostima persa.

Ho voluto così festeggiare il mio compleanno alla mia salute, ai miei sogni, ai miei obiettivi, alla bellezza, all’amicizia, al femminile poiché il mio motto sarà sempre : GIRL POWER 💘” Un compleanno tutto al femminile fra benessere fisico e bollicine. Clizia Incorvaglia ha festeggiato l’anniversario insieme alle sua amiche. Fra le tante donne, hanno brindato anche volti noti come Justine Mattera, Lucilla Agosti, Barbara Snellenburg, Mila Suarez e tante altre dirette successivamente in un locale di Milano con una lussuosissima limousine bianca. Un gruppo di donne affascinanti e bellissime. Nelle foto pubblicate sul profilo Instagram dell’Incorvaia, il tasso alto di sex appeal femminile è alle stelle. Curve sexy e outfit audaci: le scollature vertiginose rappresentano i dettagli più piccanti e la minigonna indossata dalla festeggiata rapisce ogni suo followers. Photo Credits: Instagram Photo Credits: Instagram https://velvetgossip.it/wp-content/uploads/2019/10/72627592_490937204793584_611497195965387898_n.mp4 Video Credits: Instagram

