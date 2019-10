Jeremy Meeks: l’ex galeotto non è tornato single

Mantengano la calma le sensibili ai “ragazzi molto cattivi”: nonostante le ricorrenti notizie di un allontanamento dalla fidanzata Chloe Green e di un “avvicinamento” alla collega di set Erica Peeples, Jeremy Meeks ha dichiarato di non essere né interessato all’attrice né single ma di essere felicemente fidanzato con l’ereditiera inglese figlia del patron di “Topshop”.

“Certo, e quando la molla quello”. Così hanno commentato alcuni followers di Jeremy Meeks, il galeotto più bello del mondo, la notizia che il loro beniamino si era lasciato con Chloe Green e fidanzato con Erica Peeples. La prima è la figlia del ricchissimo proprietario della catena dei negozi d’abbigliamento trendy TopShop, ed è anche la madre di suo figlio Jayden. La seconda è la sua partner in un non ben specificato lungometraggio che i due avrebbero girato a settembre.

In effetti la vita di Jeremy con Chloe Green è totalmente cambiata: dalla prigione di qualche anno fa alla vita dorata dei super-ricchi, fatta di barche di lusso, aerei privati, ville faraoniche. Se prima per vedere suo figlio Jeremy Jr., avuto dalla ex moglie melissa, l’ex galeotto doveva fare ore e ore di viaggio, oggi grazie ai soldi di Chloe lo manda a prendere in California con l’aereo privato. Davvero, quando potrebbe mai lasciare una donna così?

Nonostante quest’estate si sia parlato di crisi tra i due, perché lei si era fatta vedere in atteggiamenti intimi con un altro in una superbarca di amici, lui ha sempre smentito la rottura. E oggi, davanti alle domande su Erica Peeples, con cui lo scorso 21 settembre ha fatto una cenetta lunga due ore uscendo poi dal ristorante mano nella mano, ha detto: “Ma quale fidanzata, Erica è solo un’amica, una carissima amica con cui ho lavorato. Avete capito o no che ormai sono fuori dai giochi?”.

Chi lo conosce bene dice che la sua vita ora è solo Chloe, i figli e la musica perché, nonostante lavori come modello e attore, il suo pallino è quello di diventare cantante. Chissà che il paparino “paperone” di Chloe non gli finanzi anche questo ultimo “capriccio”.

Photo credits: TOOFAB, TMZ, METRO.CO.UK