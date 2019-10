Lady Diana: svolta clamorosa sull’incidente. Arriva la confessione del colpevole “Sono stato io”

Sembra essere arrivata la svolta decisiva riguardo al caso che il 31 agosto 1997 fece discutere il mondo intero: la morte di Lady Diana. Dai tabloid inglesi si è infatti diffusa la notizia che l’uomo che provocò il tragico incidente, ha fatto una confessione clamorosa. L’autista della famigerata Uno bianca ha rivelato: “Sì sono stato io“.

L’uomo che speronò, la notte di fine agosto, l’auto nella quale viaggiavano e persero la vita, Lady Diana, il compagno Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul, ha finalmente confessato tutta la verità. Si chiama Le Van Thanh e all’epoca era un tassista. A distanza di oltre vent’anni dal tragico incidente sotto il tunnel dell’Alma a Parigi, l’uomo pare si dica pronto a parlare anche con Scotland Yard.

La svolta dopo vent’anni sul caso della morte di Lady Diana

Oggi Le Van Thanh è un culturista, ma all’epoca della tragedia faceva il tassista a bordo della Uno bianca. Quella famosa auto di cui si è tanto parlato. La stessa che ha speronato la Mercedes di Lady Diana. Le dinamiche formulate sono state svariate e il fatto che l’uomo sia fuggito senza prestare soccorso, hanno alimentato la tragica ipotesi del complotto. Impossibile non chiedersi, perché l’auto si trovasse nella corsia sbagliata, o perché si sia gettata addosso al veicolo che trasportava la principessa. Ma avvolto ancora più nel mistero, almeno fino a questo momento, è stato il dubbio del perché Van Thanh, non abbia parlato con la Polizia.

La scoperta del ‘colpevole’

Secondo le informazioni che si sono apprese nel corso degli anni, la Polizia scientifica parigina aveva scoperta che al volante dell’auto colpevole dell’incidente, si trovava Le Van Thanh. Più volte Scotland Yard aveva convocato l’uomo, ma l’allora ventiduenne aveva sempre smentito le ipotesi degli agenti. Tuttavia oggi sembra arrivare la svolta clamorosa. L’ex tassista è stato intervistato dal Dylan Howard e dall’ex poliziotto Colin McLaren, che si sono occupati della stesura del libro: Diana: case solved. Ad anticipare le scioccanti rivelazioni è stato il tabloid inglese Daily Star. Si apprende infatti che per la prima volta Van Thanh ammette di aver provocato l’incidente mortale.

La confessione clamorosa dell’uomo che provocò l’incidente di Lady Diana

L’ex tassista, rivela di essere stato convinto dalla Polizia francese a non parlare con gli agenti britanni. Secondo quando sostengono le indiscrezioni, Le Van Thanh, avrebbe dichiarato: “Mi dissero: là hanno leggi diverse, non andare”. L’uomo spiega parla anche di un altro particolare: perché dopo l’incidente riverniciò la sua auto di rosso? “La Polizia francese sa il perché. Quando uno non ha soldi e danneggia una vecchia auto, cosa può fare?”. Alle sue dichiarazioni Le, pare abbia aggiunto anche la volontà di parlare finalmente con Scotland Yard. “Se verranno da me riceverò gli agenti di Scotland Yard. So che vogliono ancora parlarmi, so che torneranno. Me lo hanno detto”.A questo punto si attende la riapertura del caso. L’ex corrispondente reale della Bbc ed ex portavoce di Mohamed Al-Fayed, Michael Cole, a tal proposito ha dichiarato: “Queste nuove informazioni dovrebbero essere trasmesse subito alle autorità francesi e britanniche, altrimenti saranno insabbiate”.

