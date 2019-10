Raffaella Carrà struccata e trascurata: i capelli sono irriconoscibili [FOTO]

Anche alle più belle, però, capita di avere una giornata sottotono. Per noi, abituati a vederla sempre in televisione vestita e truccata di tutto punto, è una sorpresa scoprirla in una versione più ‘casalinga’. Nello scatto in questione Raffaella appare davvero irriconoscibile, senza un filo di trucco sul viso (ma comunque con una pelle levigata e sorprendentemente luminosa!).

A colpire davvero, però, è il look molto trasandato e soprattutto i capelli: lunghi, sciolti, crespi e bianchi, legati solo sulla nuca da una forcina o una molletta, chissà. Lo scatto risale al 2010 ed è stato un episodio decisamente unico: Raffaella così, senza il suo iconico e impeccabile caschetto, non si era vista mai. Il paradosso? A noi sembra quasi più bella.