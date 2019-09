Sapete cosa facevano Maria De Filippi e Luciana Littizzetto prima di diventare famose? Tutti i lavori inaspettati dei vip

Oggi li vediamo quotidianamente in tv: presentatori, attrici e cantanti. Ma la carriera nel mondo dello spettacolo non è semplice, molto spesso dietro il più solido dei successi ci sono lunghe gavette ed esordi improbabili. Sapevate cosa faceva Maria De Filippi prima di diventare la regina della televisione? O l’occupazione di George Clooney prima di diventare un divo di Hollywood? Ecco quali sono stati i lavori improbabili delle star.

Prima del suo debutto in televisione a “Portobello“, storico programma di Enzo Tortora, non tutti sanno che Federica Panicucci faceva la baby-sitter per 4.5000 lire l’ora a Stefano, il primogenito di altro volto noto della televisione, Paolo Bonolis.

Loading...

Загрузка...

Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è stata un’insegnante di musica. Dopo essersi diplomata in pianoforte nel 1984 al Conservatorio, la giovane Littizzetto è diventata insegnante di musica alla scuola media Carlo Levi delle Vallette, attività che ha svolto per nove anni.

Maria De Filippi

È diventata la conduttrice di punta delle reti Mediaset, ma forse non tutti sanno che Maria De Filippi sognava di fare il magistrato. Dopo la brillante laurea conseguita in Giurisprudenza, Maria ha cominciato a lavorare come redattrice di tesi per poi collaborare per due anni con l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS). Terminata quella parentesi, ha lavorato per l’ufficio legale di una nota società produttrice di videocassette. Fu proprio nel corso di un convegno organizzato dall’azienda per la quale lavorava, che ha incontrato Maurizio Costanzo, l’uomo che avrebbe modificato il corso della sua vita privata e professionale.

Brad Pitt

Giornalista praticante, uomo pollo in un centro commerciale e cameriere. Tantissimi i lavori che ha cambiato Brad Pitt prima di arrivare al successo planetario. Ma a suo dire, quello più strano, ma anche quello più importante per la sua carriera è stato l‘autista per spogliarelliste, in occasione di feste di addio al celibato.

George Clooney

All’età di 16 anni, George Clooney ha provato a fare carriera nella squadra di baseball dei Cincinnati Reds, ma non riuscendo ad ottenere un contratto ha deciso di iscriversi all’università per studiare giornalismo. Prima di trasferirsi a Los Angeles e diventare l’attore di successo che tutti conosciamo, ha lavorato come venditore di scarpe.