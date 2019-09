Che fine ha fatto Michael Bublé? Ecco cosa fa il cantante swing [FOTO]

Michael Bublé è il cantante canadese dalle origini italiane. L’amore per la musica, trasmessa dal nonno che intuisce fin da subito il suo talento, lo porta sui palchi più famosi del mondo. La sua indole musicale preme molto su una melodia tradizionale che mescola jazz, swing e pop soul. Quest’ultimo rappresenta, fin dal principio della sua carriera, la caratteristica sonora predominante che lo distinguerà successivamente dal resto delle voci internazionali.

Una gavetta che parte da adolescente, ma inconsapevole, poiché il suo più grande desiderio era quello di diventare giornalista. Fino a quando nel 2003 non riuscì a pubblicare il suo primo album ufficiale “Michael Bublé”. Per farsi conoscere, il cantante non ha utilizzato nessun altro titolo che non semplicemente il suo nome e cognome, come se volesse dire: “Io sono questo…amatemi per quello che sono”.

Ci si ricorda benissimo dell'incantevole melodia che ha letteralmente invaso le onde radio con "Home". Quel ragazzo dallo sguardo dolce e profondo, improvvisamente fece resuscitare uno stile musicale quasi dimenticato, spezzando il flusso continuo dell'allora musica commerciale. Amato fin da subito, il cantante negli anni oltre ai suoi singoli, si "divertiva" nel riproporre canzoni tradizionali rivisitandole in chiave moderna, dai toni pop soul e jazz. L'addio improvviso [FOTO] Un uomo così affascinante non poteva di certo rimanere single. Infatti nel 2009 incontra Luisana Lopilato, attrice e modella argentina. Si sposano a Buenos Aires dopo solo tre anni di fidanzamento. Dalla loro unione nascono i tre figli: Noah nel 2013, Elias nel 2016 e Vida nel 2018. Photo Credits: Facebook Poi purtroppo, una terribile notizia ha sconvolto la vita della loro famiglia. Dopo pochi anni dalla nascita Noah, il primo figlio, si ammala di tumore al fegato e per il cantante questa tragedia segna la fine della sua carriera. A quel punto Bublé annuncia pubblicamente di voler stare vicino al bambino e dedicarsi solo alla famiglia. Dopo un anno di totale assenza Michael fortunatamente conferma la guarigione completa del piccolo Noah, condividendo la sua felicità con i suoi tantissimi fan. Per Michael Bublé sembrava essere arrivato il momento di riprendere il microfono e esprimere tutte le sue emozioni attraverso nuovi testi e musiche. L'atteso ritorno [FOTO] Photo Credits: Instagram Michael Bublé è a Milano. Il 23 settembre scorso è salito sul famoso palco del Forum di Assago impugnando il microfono per dar voce e musica ai suoi nuovi testi. Ha scatenato l'inferno! In tanti si sono presentati ad assistere al ritorno del re del genere pop soul. Per il pubblico e per lo stesso cantante, riascoltare live alcuni suoi successi è stato davvero emozionante.

