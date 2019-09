Avete mai visto la sorella di Kate Moss? La somiglianza è impressionante [FOTO]

Kate Moss è indubbiamente uno dei volti che in epoca moderna hanno fatto più successo nel campo della moda e del glamour. La ex modella londinese infatti, con i suoi lineamenti particolari e la sua aria da “bad girl“, ha riscosso un successo planetario. Ha sfilato per i migliori marchi di moda al mondo, tra cui Gucci, Vuitton e Chanel, ed è stata sulla copertina delle riviste più vendute al mondo in questo campo, come Vanity Fair e Vogue. Icona di bellezza, ha fatto spesso parlare di lei per scandali legati all’uso illegale di stupefacenti.

L’incredibile somiglianza con la sorella Lottie

Nata da una madre diversa da quella di Kate, sua sorella Charlotte, per tutti Lottie, porta il suo stesso cognome. Ad accomunare le due Moss, oltre questo, anche la carriera da modella. Se infatti prima andava per la maggiore seguire la carriera di un genitore diventando “figlio d’arte“, in questo periodo si fa sempre più insistente la dinamica dei fratelli o sorelle d’arte. Entrambe biondissime, sono accomunate dall’età giovanissima in cui hanno esordito sulle copertine tra le più prestigiose al mondo. Lottie, classe 1998, ha già provveduto però a tingersi i capelli per non essere continuamente accomunata a sua sorella.

Lottie, una bellezza più classica

C’è da dire che Kate Moss non ha mai riscosso l’en plein dei pareri positivi tra il pubblico. Questo perchè la sua bellezza, fatta di lineamenti abbastanza aggressivi, di zigomi marcati e di pettinature rock ‘n roll non è affatto banale. Sua sorella Charlotte invece in questo senso sembra essere più “tipica”. I suoi lineamenti sono più aggraziati, le sue forme più “femminili” ed il suo sorriso smagliante. Per quanto dunque abbiano lo stesso padre, portino lo stesso cognome e stiano percorrendo lo stesso tipo di carriera da top model, le due hanno differenze radicali.