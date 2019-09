Madonna è una delle popstar più conosciute al mondo. E’ stata lei ad aprire le porte alle varie Britney Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga… Maestra di seduzione e di provocazione, la cantante è sulla cresta dell’onda dai primi anni Ottanta e il suo successo non sembra incontrare ostacoli.

Madonna, tra provocazioni e acrobazie sexy

Sul palco siamo abituati a vederla sempre in versione super sexy, con corpetti in pelle, cinture, calze a rete. A 61 anni è ancora in grado di lasciare a bocca aperta i suoi milioni di fan grazie alle sue acrobazie e alle sue provocazioni. Ma com’è Madonna nella vita di tutti i giorni?

Madonna irriconoscibile e struccata: lo scatto sconvolge i fan [FOTO]

Già, anche le popstar hanno dei momenti di cedimento. Soprattutto quando vengono paparazzate di soppiatto nella vita quotidiana. Abituati a vederla truccata e pettinata di tutto punto, i suoi fan sono rimasti a bocca aperta quando si sono imbattuti in questa foto! Zero make-up, faccia pallida, capelli al naturale. Insomma… Madonna ha sicuramente avuto giorni migliori!

Madonna fisico atomico e outfit sadomaso. Lo stretching è bollente [VIDEO]

La Madonna che tutte vorremmo essere per la sua sensualità e per l’artista che col tempo è diventata conquistando il podio della Star Mondiale di tutti i secoli. Si destreggia con molta facilità da un concerto ad un altro: le sue performance rimangono non solo nei cuori dei suoi fan, ma nella storia. È un vulcano che non dorme mai, la sua lava accende ogni palcoscenico che tocca ed il successo è un’onda che non fioca mai!

È un’artista che si espone a 360 gradi, senza dubbio non ha paura delle critiche ed infatti, per la Ciccone, vige la citazione di Oscar Wilde:“Parlarne bene o parlarne male non importa, purché se ne parli”. Nelle ultime ore la Star Madonna ha pubblicato tanti video, dove la si vede scatenata dopo i suoi concerti e preparatissima e concentrata prima del debutto. Proprio in quest’ultimo l’artista ha fatto parlare molto di sé dividendo il web fra critiche ed elogi.

L’energia di Madonna che fa discutere [VIDEO]

Madonna ha la veneranda età di 61 anni. Un elisir di giovinezza che le scorre nelle vene, questo di sicuro grazie alla benedizione di Madre Natura che, il giorno della sua nascita decise di fare un miracolo. Ma anche tanto movimento fisico e una costante sana alimentazione, le hanno dato la possibilità di diventare quello che rappresenta oggi agli occhi di tutti, una Divinità Mondiale prossima molto probabilmente nell’essere rappresentata con una gigantesca statua stile Roky Balboa. Se così fosse farà, come si sul dire, “un baffo” alla Statua della Libertà.