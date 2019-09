Emma Marrone è bollente: canottierina bagnata e curve esplosive [FOTO]

Emma Marrone, un’estate da ricordare! Prima le vacanze in Puglia, circondata dalla sua famiglia, poi il viaggio negli Stati Uniti, con immancabile tappa a Los Angeles dall’amico Tiziano Ferro. Infine la sorpresa più grande, per lei e per i suoi fan: una nuova canzone, scritta dal suo idolo di sempre, Vasco Rossi. Il brano, “Io sono bella”, è uscito il 6 settembre e si prepara a essere il successo discografico del prossimo autunno.

Emma sensuale come non mai

“Io sono bella” ha già fatto centro. Ascoltato, cantato, retwittato, imitato, il nuovo singolo di Emma è sulla bocca di tutti. Un brano riuscitissimo, che a quanto pare non ha deluso le enormi aspettative. Il videoclip ufficiale non è da meno: rock, pop, trasgressivo e irriverente, con una Emma al massimo della sua sensualità. La cantante ha condiviso poco fa degli scatti davvero bollenti, sexy quanto l’intero videoclip. Ad accompagnarli, un lungo pensiero per i suoi fan:

…ma non mi frega niente!” Facile a dirsi ma il più delle volte applicare questo mantra diventa una cosa super difficile da fare.

Riuscire ad essere totalmente se stessi davanti agli “altri” è un processo a volte lungo e delicato.

Vivere la nostra vita in modo totalmente indipendente da quello che può essere il giudizio e la critica degli altri spesso sembra impossibile.

Si può fare però.

Ci vogliono coraggio, intelligenza e un po’ di pazienza.

Mi rivolgo a tutti.

Non solo alle donne.

Sexy, trasgressivi, impacciati, goffi, simpatici, timidi, spaventati, coraggiosi,

Con qualche kilo in più, qualche capello in meno,arrabbiati, felici, stanchi, super energici, insomma… mi avete capito..

Ecco siate sempre voi stessi e siate soprattutto onesti con voi stessi.

Questo vi renderà “ BELLI”.

E quando qualcuno vi giudica e vi critica con un po’ troppo veleno ( e quindi non è più “la mia opinione” ma diventa un’offesa)

Fate come me ..

Immaginatevi sotto una pioggia fresca che lava via tutto …

E sorridete ! ❤️

ps: lo so che questi papiri non sono Cool 😎

Ma io sono questa.

#IOSONOBELLA 🌹 photo credits Instagram

