Justine Mattera esagerata: Il jeans scivola giù. Web in tilt! [FOTO]

L’americana Justine Mattera, neutralizzata in italia ormai dal lontano 1994, rappresenta una delle donne più sexy del mondo televisivo. Nonostante la sua statura così minuta, Justine è la fusione fra la bellezza e l’erotismo. Bastano alcune pose, o sguardi con una certa intensità ed ecco che l’effetto bollente è immediato. La showgirl si è allontanata dalla Tv già da qualche anno, ma con una personalità così moderna e irripetibilmente creativa ha catturato immediatamente il popolo di Instagram.

Da un semplice scatto si può notare quanta professionalità rientra anche in una semplice posa. Ogni foto è studiata per centrare perfettamente l’obiettivo nei minimi particolari. Se ci si sofferma a guardare la galleria fotografica del suo profilo social si nota la cura e la professionalità che Justine ci mette nei suoi ritratti. Come queste fotografie che racchiudono l’immensa sensualità ed eleganza da tenere incollati gli occhi dei suoi followers senza mai annoiarli.

Il nudo è hot [FOTO]

Ha un percorso lavorativo che ha visto dinamismo e creatività poiché Justine Mattera non è solo un’attrice o una cantante, ma è anche presentatrice,una vera showgirl. Oggi il termine showgirl viene spesso utilizzato troppo facilmente ed etichettato rapidamente a diverse personalità dello spettacolo. Lei, lo ha acquisito con esperienza e molta gavetta. Oggi, anche se appare meno fra le Tv italiane ed americane, Justine si mostra divina come lo è negli ultimi scatti fotografici.

Il jeans che piano piano scende giù incendia il web. Lei appare molto sexy e in perfetta forma fisica. Si scopre la sensuale schiena mostrando un lato B da urlo. Il risultato bollente e provocante attira l’attenzione dei suoi fan con commenti incredibilmente roventi. Ma, nonostante sia altamente hot lo scatto, il bianco e nero e la grazia che traspare nella foto rende il nudo è artistico.

Il ricordo di Paolo Limiti

I 48 anni di Justine Mattera rappresentano solamente un dettaglio che non viene assolutamente preso in considerazione. Troppo bella e troppo affascinante il quale dato anagrafico si considera un errore. La showgirl è l’ex moglie del presentatore Paolo Limiti scomparso nel 2017, il primo ad aver riconosciuto le qualità professionali dell’attrice Mattera e la molta somiglianza all’icona Hollywood Marilyn Monroe, tanto da dirle nei primi periodi della loro relazione una frase o meglio un mantra che ha poi accompagnato Justine in tutti questi anni: