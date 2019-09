Francesco Totti, grave lutto nel mondo del calcio: il triste messaggio social [FOTO]

Francesco Totti, la disperazione per il lutto di Cafu

Francesco Totti si è stretto al cordoglio del calciatore Cafu, al secolo Marcos Evangelista de Moraes. L’ex terzino della Roma e del Milan ha perso suo figlio improvvisamente, per un attacco cardiaco. Danilo Feliciano de Moraes, il figlio di soli 30 anni, ha avuto un malore, mentre si trovava in giardino. Era proprio nella della casa di famiglia, a Barueri, nell’area metropolitana di San Paolo, in Brasile. L’amico ed ex compagno di squadra di Cafù, Paulo Sergio, ha confermato la notizia divulgata dai media brasiliani. Ha spiegato che Danilo ha avvertito un malore mentre si stava divertendo, giocando a calcio. E già questa sembra essere una tragica beffa del destino. Il ragazzo stava palleggiando da soli dieci minuti, quando si è sentito male. Inutile la corsa in ospedale: sono infatti stati vani i tentativi di rianimarlo. Danilo Feliciano è deceduto all’unità Alphaville dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo.

Cafu ha altri due figli giovani

Francesco Totti l’aveva visto crescere: il ragazzo era il più grande dei tre figli di Cafu, con i quali solo qualche settimana fa aveva pubblicato una foto. Aveva due fratelli più piccoli, Wellington Feliciano e Michelle. Ecco l’ultimo scatto in cui compare Danilo, sul profilo di suo padre (dato che il suo personale è anche attualmente privato). Cafu lo aveva fatto per celebrare la festa del papà che, in Brasile, ricorre nel mese di agosto (Danilo è quello a destra).

Загрузка... Francesco Totti: il triste messaggio social Francesco Totti ha deciso di mostrare tutta la sua vicinanza e il suo affetto al suo collega Cafu. Ha condiviso una foto del grande calciatore, accompagnato da un messaggio pieno di tristezza. Lo stesso Francesco Totti è padre di tre figli e può immaginare il dolore di un papà, che si vede portare via suo figlio. Per altro improvvisamente e ad una così giovane età, senza una spiegazione evidente. L’ho visto crescere… non è possibile!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il cuore… riposa in pace Danilo

