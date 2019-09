L’abbiamo vista nuotare per la vittoria ed ottenere la medaglia d’oro dei 200 stile libero nel Mondiale Corea del Sud nel luglio scorso e ora, divina trascorre gli ultimi giorni di vacanza nella sua amata Puglia. Un traguardo che l’ha vista risplendere di luce propria come la sua medaglia che le ricorda gli anni in piscina ed il suo ultimo glorioso ed emozionante traguardo.

Federica Pellegrini rispecchia fisicamente la perfezione: muscoli evidenziati, gambe chilometriche e un addome da incredibilmente sexy. Il costume che indossa la rende magnifica, scoprendo le sue curve hot da far girar la testa. I fan la acclamano e ne rimangono folgorati!

“Adesso mi attacco al balcone di casa e faccio finta di essere ancora lì…..😩”– La statuaria Pellegrini saluta la Puglia e la sua meritatissima vacanza con non poca malinconia. Appesa si lascia dondolare dal luogo che l’ha accolta e coccolata ed il isieme al mare stupendo all’orizzonte, lo scatto risulta incredibilmente autentico.

“Sempre la più bella di tutte!!!”, “Che strafisico 😍”, “Sei uno spettacolo Fede 😍”, “Sposami subito!”, “Fede sei grande 😍😍”, “Una sirena stupenda!😍”.

Federica Pellegrini una bellezza “indelebile”

Nelle ultime ore, Federica Pellegrini ha pubblicato una foto molto interessante che ha incuriosito molti suoi fan. Si ritrae “quasi” nuda per un tatuaggio che significherà qualcosa di molto intimo e ricercato. Cosa sarà mai? Dalla didascalia, la campionessa Pellegrini suggerisce qualcosa che ha a che fare con un simbolo, un oggetto che ha nascosto sempre sotto il cuscino, portandole fortuna e speranza. Resta il fatto che da adesso in poi non andrà più via, facendole così molta più compagnia oltrepassando la distanza di ogni tipo di tessuto, che l’ha apparentemente allontanata dall’oggetto in questione.

Ma la foto che ha pubblicato sul suo profilo social sta aumentando i suoi like non solo per il segno indelebile che adornerà la sua sensuale schiena ma soprattutto per il nudo bollente che rapisce gli occhi dei suoi fan spiazzati per la sua bellezza.

