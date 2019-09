Aida Yespica esagerata tra le rocce: seno esplosivo e curve perfette [FOTO]

Santorini, Formentera, Sardegna e poi un periodo di puro relax alle terme, tra cascate d’acqua e fanghi. Le vacanze di Aida Yespica sembravano ormai finite, e invece no: la bella modella è volata in Repubblica Domenicana per una nuova avventura, ancora all’insegna di mare, sole e foto bollenti.

Aida Yespica bollente sulle rocce

Una vera e propria full immersion nella bellezza per la showgirl venezuelana, semmai ce ne fosse bisogno. Aida, infatti, sfoggia un fisico perfetto, meravigliosamente stretto in un bikini nero: addominali delineati, gambe e braccia toniche, oltre a un decolleté esplosivo. È proprio questo, forse, il dettaglio erotico che ha condito la foto con un pizzico di malizia in più. Il seno di Aida è fasciato in un costume dal taglio particolare che, giocando sul vedo-non vedo, valorizza la sua forma genorsa.

Lo scatto ha mandato in visibilio tutti i fan della bella venezuelana, incantati dalle sue forme perfette e dalla sua sensualità: “Vulcanica femmina”; “Il fisico più bello del mondo”; “Senza parole”. Загрузка... Photo credits Instagram Aida Yespica in bikini, posa sexy alle terme [FOTO] Photo Credits: Instagram Aida Yespica in attesa del secondo figlio con Geppy Lama? La modella e l’imprenditore sono ritornati insieme, dopo un periodo di separazione. I due infatti si erano detti addio dopo la partecipazione della showgirl all’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. La fine della storia, durata un anno, era arrivata a causa di un presunto tradimento di lui, e dell’avvicinamento tra Aida e Jeremias Rodriguez. Ma dopo due anni, pare che l’amore sia rifiorito e i due parlano anche di allargare la famiglia. In una lunga intervista al settimanale Spy, la showgirl parla dei suoi progetti di coppia e della sua ritrovata serenità, con il fidanzato. Aida Yespica, ha dichiarato nella sua intervista: “Ci amiamo, ci piacerebbe un secondo figlio“.

