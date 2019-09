Rossella Brescia bollente e atomica. Lato B da dieci e lode [FOTO]

Una delle voci più conosciute di RDS è quella di Rossella Brescia, che vanta non pochi ruoli nel mondo dello spettacolo in quanto lei, è anche conduttrice televisiva, ballerina e attrice. Inoltre, grazie alla sua lunghissima esperienza come ballerina, è anche insegnante. Il suo viso è molto conosciuto fin dai tempi di Buona Domenica, a quei tempi condotto da Maurizio Costanzo che, insieme alle altre sue colleghe intrattenevano il pubblico con stacchetti a volte molto impegnativi.

Nelle ultime ore la Brescia, ha pubblicato alcuni scatti che si allontanano molto dalle solite pose di danza. Ha un fisico da far girar la testa grazie agli anni di duro allenamento ed ecco che finalmente, una foto che riscalda i cuori più “deboli” è nel suo profilo. Rossella Brescia sulla spiaggia cammina sulla sabbia bianca dinnanzi un mare blu, fotografata di spalle sfoggia il lato B di marmo e un fisico bollente. I fan rimangono sbalorditi!

Загрузка... Photo Credits: Instagram “Quel fisico modellato da anni di sbarra e sudore! Altro che storie. Stupenda ✨”, “Che bellissima foto , meravigliosa , ammazza che fondo schiena 🌹”, “Sei sempre uguale alla prima volta che ti vidi a Martina Franca Bellissima 😘”,”Mai una cosa fuori posto…. sempre bella da vedere 😄. Rossella Brescia un “adagio” e la gamba è hot [FOTO] Cortissimi pantaloncini blu, maglia nera e uno stacco di coscia che ruba l’attenzione al suo sorriso smagliante. Rossella Brescia, 48 anni, mette in mostra le sue chilometriche gambe e anticipa il ritorno in radio seduta su un divano rosso fuoco. Le gambe accavallate che testimoniano lo slancio di coscia ultra allenato mettono il web in tilt e i suoi followers che sono più di 240 mila sognano ad occhi aperti. C’è chi si farebbe stritolare dalle sue gambe, chi vorrebbe fare gli arrosticini con lei. Sono proprio tanti ad amarla e ammirarla: Photo Credits: Instagram “Sei fantastica !!!”, “Semplicemente meravigliosa.❤️”, “Sei meravigliosa……e soprattutto bravissima🤩”, “Che donna sensuale, che gambe. Bellissima!”.

Comments

commenti