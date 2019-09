Emma Marrone esagerata senza reggiseno, scollatura bollente e seno esplosivo: fan in delirio [FOTO]

Questa è stata davvero un’estate al top per la bella Emma Marrone. Prima le vacanze in Puglia, circondata dalla sua famiglia e dai suoi affetti, poi il viaggio negli Stati Uniti, con immancabile tappa a Los Angeles. Infine la sorpresa più importante, per lei e per i suoi fan: una nuova canzone, scritta dal suo idolo di sempre, Vasco Rossi. Il brano, “Io sono bella”. uscirà il 6 settembre ed Emma non sta più nella pelle! Una trepidante attesa che sta condividendo con i suoi tantissimi followers su Instagram.

Con loro ha condiviso uno scatto in cui si mostra di profilo, con un top nero decisamente scollato, che lascia intravedere il seno. “Ah ma quindi è arrivato Settembre? Aspetto la mia nuova canzone”, scrive Emma come didascalia. “Eri bona pure ad Agosto, comunque!”, scrive subito qualcuno. “Eri bella anche vari anni fa quando ti ho vista cantare in Salento in una piazza, ma oggi il tuo impegno ti ha resa più brava e più femminile”, è il dolce messaggio di un fan.

Tra le novità e le svolte della sua carriera, le promesse di nuove collaborazioni e gli scatti in bikini, Emma concentra tutte le attenzioni su di sé. La cantante ha pubblicato un nuovo scatto che la ritrae nel pieno della sua sensualità, mentre sfoggia un bikini perfetto per evidenziare le sue curve. Sdraiata sul molo, incorniciata dal magico mare di Capri, Emma mette in mostra il suo fisico amatissimo dagli italiani. Le curve, tante e al posto giusto, la spontaneità, suo tratto distintivo, e l'espressione sensuale sempre pronta ad aggiungere un pizzico di malizia, hanno immediatamente infiammato il web. La cantante non ha mai nascosto il suo corpo, andando contro tutti gli stereotipi di bellezza che vorrebbero vedere ogni vip magra e perfetta. La perfezione di Emma, d'altronde, sta proprio nella generosità di un fisico femminile che lei per prima ama. Perché quando si parla di curve, Emma ha poche rivali: un tocco di sensualità a cui la cantante non rinuncerebbe mai, neanche per qualche chilo di meno. Tutto quel belvedere è distribuito, con armonia e femminilità, su un corpo definito ma sempre generoso. Per molti è questo l'ideale di donna italiana per cui perdere la testa! Photo credits Instagram

