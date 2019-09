Elisabetta Gregoraci bellissima in bikini, lato b esplosivo e fisico da dieci e lode [FOTO]

Tra quelli che non si arrendono alla fine dell’estate spicca sicuramente Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl, infatti, ha il mare che le scorre nelle vene. Anche in questa stagione ricca di impegni lavorativi (vedi alla voce “Battiti Live”), ogni momento libero l’ha trascorso al mare, soprattutto in Sardegna, in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ex compagno Flavio Briatore.

Per questo ultimo weekend estivo, però, la bella soubrette ha scelto Forte dei Marmi, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia delle sue amiche. Bikini turchese, occhiali a specchio e lunghi capelli scuri: la bella Elisabetta è davvero mozzafiato! “Sei uno schianto”, le scrivono nei commenti i suoi tantissimi fan.

Загрузка... Photo Credits: Instagram Quando gli ultimi giorni di Agosto iniziano ad angosciare l’umore perché prossimi al rientro nelle grandi metropoli, l’unica ovvia cura a tutto questo malessere è semplicemente ritornare in spiaggia. Se poi anche i nostri beniamini si concedono altrettanto riposo, perché non farlo anche noi? Elisabetta Gregoraci ha pensato bene di ritornare in vacanza ma cambiando destinazione, dirigendosi verso le spiagge della Francia nello stabilimento balneare di lusso Paloma Beach. Nelle ultime ore infatti, la bella conduttrice calabrese ha pubblicato non poche foto che la ritraggono ancora in costume sempre più informa. Il buon cibo che ha mangiato la scorsa settimana nella sua città nativa, Soverato, non l’ha appesantita affatto… anzi! Photo Credits: Instagram Baciata dal sole, Elisabetta Gregoraci appare divina. La sua pelle perfetta e abbronzata le donano luminosità e freschezza. In ginocchio a bordo di una barca, esibisce le sue curve sensuali ed il lato B evidenzia lineamenti hot. Un bikini coloratissimo e ricco di nuance vivaci arricchiscono la sua esuberanza e vitalità, rendendo nel complesso il risultato da vera diva. Chi non tarda a commentare i suoi nuovi scatti sono i followers che intrepidi lasciano scie bollenti: “Fisico pazzesco”, “Sempre più bella. Con un sorriso contagioso. ♥️”, “Hai un corpo veramente speciale, ciao Ely, sei quello che sei….”, “Complimenti!! Fai invidia a molte ragazze!! Fisico pazzesco!! 😘”, “Lo sempre pensato che le sirene esistessero 💙”, “Sei un sogno….reale! 💕”.

Comments

commenti