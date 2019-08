William e Kate: ecco cosa fanno dopo aver messo a letto i bambini

William e Kate sono una coppia molto affiatata. Sapete cosa fanno ogni sera dopo aver messo a letto i bambini? Ecco la curiosità sulla coppia reale.

William e Kate Middleton formano una delle coppie più famose ed amate dal pubblico di tutto il mondo. Sebbene abbiamo una vita frenetica, ricca di impegni ufficiale, cene di rappresentanza e molto altro ancora, hanno sempre dichiarato di desiderare una vita il più semplice possibile, almeno in casa.

Non è passato molto, infatti, da quando i duchi di Cambridge hanno scelto un volo di linea economico per andare in Scozia, né è possibile dimenticare le immagini di Kate al supermercato in tenuta sportiva.

Anche per quanto riguarda l’educazione dei loro tre figli, George, Charlotte e Louis, William e Kate hanno sempre dichiarato di volere per loro un’infanzia il più normale possibile. Nel 2017, inoltre, i duchi di Cambridge avevano rilasciato un’intervista alla BBC, in cui parlavano della loro routine quotidiana.

La routine dei duchi di Cambridge: ecco cosa fanno ogni sera

Nel corso dell’intervista William e Kate hanno parlato di quelle che sono le abitudini che caratterizzano la loro vita privata. Secondo quanto riferito da loro stessi, dopo aver messo a letto personalmente i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, si dedicano al loro hobby preferito.

I duchi di Cambridge hanno confessato di avere una passione per le serie tv e di aspettare la sera per poterle vedere. La loro preferita sarebbe Games of Thrones, che è stata apprezzata a livello mondiale.

Evidentemente, nonostante possano scegliere qualsiasi diversivo, nemmeno William e Kate sanno resistere al richiamo di una serie tv vista insieme. Per loro si tratta di un vero e proprio rituale!

