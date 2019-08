Barbara D’Urso vuole un altro figlio? Ecco la risposta ad un fan

Barbara D’Urso pensa di diventare nuovamente mamma in questa fase della sua vita? Ecco la risposta data dalla conduttrice ad un suo fan.

Barbara D’Urso, amatissima conduttrice Mediaset, incanta ogni pomeriggio i suoi telespettatori con Pomeriggio 5, in cui affronta argomenti di tutti i tipi, dalla cronaca sino al gossip. Molti la amano per come conduce Domenica Live, e ancora il Grande Fratello.

Inutile dire che nei suoi programmi la D’Urso ci mette il “cuore” come ripete spesso, perché si dichiara innamoratissima del suo pubblico. Se c’è una cosa, però, che per la presentatrice non ha paragone, allora si tratta dei suoi figli e dei bambini.

Oramai è risaputo che Barbara D’Urso ama follemente i bambini e se ce n’è uno in trasmissione non ha occhi che per lui. Proprio per questo motivo, uno dei ruoli a cui è più legata è quello della Dottoressa Giò. Ma la conduttrice pensa ad avere altri figli?

La domanda di un fan e la risposta della presentatrice

Sulla sua pagina Instagram Barbara D’Urso si è resa disponibile a rispondere alle domande dei suoi fan. Una in particolare ha suscitato l’attenzione generale. Un utente ha, infatti, posto questa domanda: “Ti piacerebbe avere un altro figlio?“.

Probabilmente la domanda era fuori luogo, considerata anche l’età della nota conduttrice che quest’anno ha spento 62 candeline. Ecco come ha deciso di rispondere:

Amo i bambini… ma bisogna dedicare loro tutta te stessa ed in questa fase della vita non potrei… e poi mica si può concepire un bimbo da soli…

Secondo quanto si sa, al momento la conduttrice di Pomeriggio 5 è single e alla ricerca della propria anima gemella. Ad impegnarla completamente è il lavoro, tanto che tornerà presto nelle case di tutti gli Italiani.

