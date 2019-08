Leggendo il cognome Buffon il pensiero non può che andare ai mondiali di calcio del 2006, in cui anche grazie alle parate del portiere della Juventus, la nazionale italiana si laureò campione del mondo.

La famiglia Buffon, originaria di Carrara, è da sempre stata amante dell’attività fisica. Molti membri della famiglia infatti hanno fatto dello sport il proprio lavoro. Il primo a dover essere citato è sicuramente Lorenzo Buffon, cugino di secondo grado del nonno di Gigi.

La sorella secondogenita del portiere italiano, Veronica, ha avuto invece una carriera nelle serie minori dei campionati italiani di pallavolo femminile.

Guendalina e Gigi: la somiglianza è sconcertante

La sorella maggiore di Gianluigi, Guendalina Buffon, classe 1973, ha avuto una carriera importantissima sempre nel campionato italiano femminile di pallavolo. Al contrario di Veronica però, la sua carriera è stata costellata da soddisfazioni e da trofei. È riuscita infatti a vincere la Coppa dei Campioni nella stagione 1995-1996. Dalla foto si nota una somiglianza incredibile, soprattutto confrontando il taglio degli occhi e la forma delle labbra.

(Photo Credits: Facebook)

Dopo un anno in “erasmus”, Gigi è tornato

Dopo ben 17 anni di Juventus, nell’estate 2018 Gianluigi Buffon si è trasferito in Francia, accettando la corte del Paris Saint Germain. Un anno trascorso a Parigi però, sembra essere bastato all’ex portiere della nazionale italiana, che ha deciso di tornare a Torino per chiudere la carriera nella squadra che lo ha consacrato come uno dei migliori portieri della storia del calcio. Una decisione che ha fatto molto discutere, visto che solo due stagioni fa il suo contratto non fu rinnovato per una decisione societaria. L’ultimo episodio che si ricordi di Buffon in maglia juventina prima di questo grande ritorno è infatti l’espulsione presa a Madrid, con conseguente eliminazione. A questa seguì la celebre dichiarazione sull’arbitro, che a parere di Gigi era un insensibile ed aveva un “bidone dell’immondizia al posto del cuore”

Ora queste storie sembrano esser state dimenticate, e l’amore tra le due parti sembra essere tornato.