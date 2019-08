Vanessa Incontrada come non te l’aspetti: lato B più bello di Jennifer Lopez! [FOTO]

Vanessa Incontrada è una delle attrici più amate dal pubblico. Dopo un lungo anno di fatiche e lavoro, si sta finalmente godendo una pausa estiva all’Isola D’Elba, nella sua amatissima Toscana. Con lei il compagno Rossano e il figlio Isal, nato nel 2008.

Vanessa Incontrada in bikini, lato B da urlo (FOTO)

Vanessa Incontrada sta trascorrendo le vacanze all’Isola D’Elba, insieme al compagno Rossano e il figlio Isal. La bella Vanessa sta trascorrendo le giornate tra tuffi, tintarella e giochi d’acqua insieme al suo bambino. Fotografata in spiaggia dal settimanale Gente, Vanessa è un vulcano di energie e non sta ferma un secondo, tutta intenta a cercare il passatempo più divertente con cui intrattenere il piccolino. Negli scatti Vanessa è più bella che mai, indossa infatti un costume intero bianco che esalta la sua sensualità e un perfetto lato B. L’attrice è da sempre orgogliosa del suo fisico curvy, in un mondo (sopratutto quello televisivo) dominato dalla ricerca della perfezione, ma precisa come lo sport sia molto importante per sentirsi bene con sé stessa. L’attrice, nonostante le critiche ricevute sul suo aspetto fisico, conquista anche così, con una bellezza fiera e vera.

Загрузка... Vanessa Incontrada esplosiva in costume: seno in mostra e bellezza mozzafiato [FOTO] In questa estate 2019 Vanessa Incontrada è più bella che mai. Abbronzatura leggera, capelli rossi selvaggi e costume rosso: l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo ha mandato in tilt i suoi fan. Grazie alla sua professionalità versatile, passa con successo dalla tv alle fiction ed è amatissima dal pubblico. Dopo un lungo anno di fatiche e lavoro, si sta finalmente godendo una pausa estiva all’Isola D’Elba, nella sua amatissima Toscana. Con lei il compagno Rossano e il figlio Isal, nato nel 2008. Qui, tra un tuffo al mare e uno all’acquapark, recupera le energie in vista di una stagione invernale che la vedrà impegnata anche nel sabato sera di Rai 1, insieme a Gigi D’Alessio. Dai tempi di Zelig, format che la consacrò star a tutti gli effetti, sono passati parecchi anni, ma la bellezza di Vanessa non arretra di un passo. Le lentiggini, il sorriso e la chioma fluente sono sempre lì e conservano lo stesso identico fascino. Nel periodo estivo è frequente vederla senza trucco; a dispetto di molte altre colleghe, il suo fascino resta invariata. La sua è una bellezza che non ha bisogno di filtri. Photo credits: Instagram

Comments

commenti