Harry a cena dall’ex: Meghan Markle su tutte le furie

Meghan Markle avrebbe fatto una bella scenata di gelosia al principe Harry, a causa del ritorno di una ex. Ecco cosa è successo.

Harry e la ex: ecco cosa è successo tra loro e di chi si tratta

Meghan Markle è ormai famosa in tutto il mondo per il caratterino alquanto particolare che la contraddistingue. Dice spesso di no alle regole e a un sorriso falso preferisce, a quanto pare, una sfuriata sincera.

Fino a qualche mese fa si parlava di Kate Middleton costretta ad accettare a malincuore la simpatia del marito William verso la vicina di casa.

A quanto pare, però, Meghan Markle sarebbe meno “diplomatica” nell’affrontare tali situazioni e avrebbe fatto una bella scenata di gelosia al marito Harry.

Il motivo dell’ira sarebbe un invito a cena, che il principe Harry avrebbe ricevuto da una sua ex fiamma che tutti conoscono. Si tratta di Cressida Bonas, con cui il figlio del principe Carlo ha intrattenuto una relazione dal 2012 al 2014. Загрузка... L’invito indesiderato e la reazione di Meghan Markle La storia d’amore tra Harry e Cressida Bonas non aveva riscontrato ai tempi molto favore popolare, ma, nonostante tutto, tra i due è rimasto un ottimo rapporto. Harry, infatti, ha deciso addirittura di invitare Cressida al suo matrimonio con Meghan Markle nel maggio del 2017. Adesso che anche per lei sta per arrivare il giorno delle nozze insieme a Harry Wentworth Stanley, noto imprenditore del settore immobiliare, ha scelto di invitare il suo ex-principe e consorte all’evento. Secondo le indiscrezioni la partecipazione di Harry sarebbe certa, mentre si discute ancora su quella di Meghan Markle. Dopo la sfuriata accetterà di presentarsi al fianco del marito o declinerà l’invito? Nulla di certo, ma in molti pensano che sarà questo episodio a farle guadagnare il favore femminile. LEGGI ANCHE: Harry in preda a depressione e attacchi di panico, salvato da William

