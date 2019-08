Giorgia Palmas sensuale in rosso. Il fisico atomico infiamma i fan [FOTO]

L’ex velina di Cagliari, che fece la sua prima apparizione in Tv nel 2ooo partecipando al concorso di bellezza Miss Mondo a Londra, ottenendo il titolo di Miss Queen Europe 2000, a distanza di anni ricchi di esperienze televisive, Giorgia Palmas tornerà in diretta su MilanTv per condurre Matchday. Sarà un programma la cui tematica si concentrerà sul pre-partita e post-partita dei campionati di calcio della squadra rossonera.

Photo Credits: Instagram

Giorgia Palmas si mostra in ottima forma e, dopo esser stata una delle donne dello spettacolo più seguite sul social Istagram, la vedremo nella conduzione del programma sportivo per tutta la stagione invernale. Bella e solare si lascia fotografare con addosso un attillatissimo vestito rosso, un simbolo porta fortuna per questa nuova avventura e i suoi amatissimi followers la riempiono di complimenti:

“Le curve più belle del mondo!”, “Semplicemente bella”, “Giorgia!!!🌹…un motivo in più x desiderare l’inizio del campionato e tifare i nostri colori meravigliosi 🔴⚫️!!!!!”, “Bellissima simpatica e genuina… una vera stella della tv”, “Simpaticissima e bellissima ,bentornata !!!”, “Esemplare di femmina bellissima”, “L’unica emozione bella del Milan”, “Più bella del sole❤️”.

Conservati i bikini che hanno incorniciato per tutta l’estate il suo fisico atomico dalle curve hot, si mostra professionale ma naturalmente sempre molto sexy, pronta a tener compagnia la tifoseria calcistica. E noi di Velvet Mag non possiamo che augurarle buona fortuna ….

Giorgia Palmas sexy in costume. Lato B esplosivo e fisico atomico [FOTO]

Giorgia Palmas sta trascorrendo questo caldo Agosto sulle spiagge della Sardegna e per qualche giorno, anche su quelle un pò più esotiche come le Bahamas. L’ex velina mora sfoggia un fisico da urlo e curve da far girar la testa e i suoi followers, che segnano sul suo profilo 1 milione e 600 mila, sono nel delirio più totale. Un sinuoso corpicino abbronzato ed il lato B esplosivo genera caos mediatico e i suoi fan lasciano commenti infiniti.

Nelle ultime ore Giorgia Palmas ha pubblicato alcuni scatti che racchiudono gli ultimi momenti di relax per un Agosto che ormai sta per terminare. Infatti vedremo molto presto l’ex velina in Tv nella conduzione di Matchday su Milan Tv.