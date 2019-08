Battiti live ha concluso il tour delle piazze più belle della Puglia e presentato i tormentoni di questa estate 2019 il sette agosto scorso, chiudendo con enorme successo. Per Elisabetta Gregoraci, che ha appena finito di condurre insieme ad Alan Palmieri il programma più estivo e ballato sotto le calde serate, è giunto il momento di concedersi del meritato relax. Le ultime foto che ha pubblicato, la ritraggono bella e in perfetta forma. Le località scelte per sentire gli ultimi raggi di sole che concede questo mese ormai al termine sono: la Costiera Amalfitana e le spiagge della sua amata Calabria.

Photo Credits: Instagram

Una Gregoraci felice e sexy [FOTO]

Elisabetta Gregoraci sa di essere amata e delizia i suoi follower con il racconto quotidiano delle sue calde giornate estive. Nelle ultime ore ha pubblicato molte foto provocanti tanto da tener incollati gli occhi dei suoi fan sul proprio display del cellulare. La sua pelle abbronzatissima è in contrasto al copri-spalla che le scopre con eleganza il suo seno atomico. Sorridente, saluta il suo pubblico che non resiste nel far sentire la propria voce scrivendo un commento:

“Quando sorridi sei veramente splendente”, “Ciao Elisabetta il tuo sorriso fa iniziare bene la giornata”, “Sei stupenda”, “Così è davvero troppo …..c’è da perdere la zucca”, “Splendida amore”, “Che spettacolo”, “Complimenti davvero bellissima!”.

Una dea “in mezzo al mar” [FOTO]

La conduttrice è in pieno tormentone estivo. Sotto le note delle musiche più ballate di questa rovente estate, si tuffa nei mari della Costiera Amalfitana come una bellissima dea. L’effetto dell’acqua sul suo corpo sensualissimo e armonioso crea un risultato magnetico, unico! Impazziscono i fan della showgirl con un exploit bollente!

Photo Credits: Instagram

Come non notare la sua bellezza che incanta le stesse acque della Costiera Amalfitana. Il lato B atomico è decisamente esplosivo e tonico, non c’è nulla che non sia così armonico: il bikini striminzito scopre la sua fisicità strepitosa e le gambe chilometriche sono un sogno per tanti.

“Ma che splendore che sei Ely, unica perla di Calabria”, “Bellissima!!!!Ti ammiro tanto”, “Finalmente sott’acqua c e’ il bronzo di Riace femminile! Stupenda! Un’opera d’arte! Nessuna delle tue colleghe può raggiungerti!”, “Sei una sirena tesoro”, “Meravigliosa sirena con stile e garbo ed un bellezza sfolgorante”.

Photo Credits: Instagram

Una tappa che non può mancare sull’agenda della bellissima Elisabetta. La sua amata Calabria, terra d’origine e un posto a lei caro, ricco di ricordi e tradizione. Saluta i suoi parenti e si fornisce delle più buone pietanze che la terra possa offrirle prima di ricominciare una nuova stagione invernale fra gli studi televisivi.