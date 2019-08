Michelle Hunziker esagerata in bikini, fisico mozzafiato e seno esplosivo [FOTO]

La svizzera Michelle Hunziker, si sa, ha il suo cuore in Italia, suo Paese d’adozione ed è qui che spesso decide di trascorrere le vacanze. Tra le mete irrinunciabili ci sono la Liguria (dove va tutti gli anni, dai tempi dell’amore con Eros Ramazzotti!) e la Sardegna, il cui mare non ha nulla da invidiare a mete caraibiche o esotiche. È proprio dalla bellissima isola nostrana che la conduttrice ha pubblicato una foto in costume che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.

Michelle, infatti, ha spento 42 candeline lo scorso 24 gennaio, ma sfoggia un fisico da ventenne! I risultati che vediamo per lo scatto, però, non sono soltanto merito di Madre Natura, ma anche di un notevole allenamento fisico, che spesso la Hunziker ha piacere a condividere con i suoi fan su Instagram. Oltre che bellissima, è anche generosa!

Michelle Hunziker super sexy su Instagram [FOTO] Загрузка... Photo credits: Instagram Nello scatto in questione vediamo la bella e solare conduttrice uscire da acque cristalline della favolosa Sardegna, con un bikini azzurro che fa quasi pendant con l’oasi tropicale in cui si trova. A 42 anni, Michelle Hunziker sfoggia un fisico perfetto e scolpito, con curve esplosive al punto giusto. A contraddistinguerla, il sorriso: accessorio che sfoggia costantemente con allegria che la rende ancora più bella e amatissima da tutti. Sul suo profilo Instagram ufficiale sono tantissimi i cuoricini, i like e i commenti da parte dei fan: “Una sirena! Sei stupenda!”, “La bellezza e la perfezione”, “Super bella, super dolce, super meravigliosa…Buon mare”, “Bellissima come sempre!”, “Sei illegale!”. Fisico da urlo per Michelle La presentatrice si mostra con un fisico statuario e seno esplosivo. Michelle ha esordito come modella negli anni novanta con una provocatoria campagna pubblicitaria per un famoso brand di biancheria intima che mostrava solamente un primo piano dei suoi glutei e una treccia bionda che le scendeva sulla schiena. E a vedere questa foto sembra che per lei il tempo non sia mai passato. Il suo segreto? L’allenamento! Mangiare sano, fare attività fisica, nuotare e ritagliarsi sempre uno spazio per lo sport. Brava Michelle!

