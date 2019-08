Giorgia Palmas sexy in costume. Lato B esplosivo e fisico atomico [FOTO]

Giorgia Palmas sta trascorrendo questo caldo Agosto sulle spiagge della Sardegna e per qualche giorno, anche su quelle un pò più esotiche come le Bahamas. L’ex velina mora sfoggia un fisico da urlo e curve da far girar la testa e i suoi followers, che segnano sul suo profilo 1 milione e 600 mila, sono nel delirio più totale. Un sinuoso corpicino abbronzato ed il lato B esplosivo genera caos mediatico e i suoi fan lasciano commenti infiniti.

Nelle ultime ore Giorgia Palmas ha pubblicato alcuni scatti che racchiudono gli ultimi momenti di relax per un Agosto che ormai sta per terminare. Infatti vedremo molto presto l’ex velina in Tv nella conduzione di Matchday su Milan Tv.

Загрузка... Photo Credits: Instagram Nei mesi dove il sole ha reso bollenti le nostre giornate, tanti personaggi dello spettacolo si sono concentrati nel far riemergere diverse citazioni di poeti e artisti di un certo livello ed ecco che, anche la bella e sensuale Giorgia Palmas sceglie una frase effetto per la didascalia relativa alla foto pubblicata sul suo social: “Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento” (cit Irène Némirovsky). Per quanto profonda possa essere la frase i numeri dei like e i commenti in calce suonano un’altra melodia: “Vero….che visione paradisiaca”, “Bellissima, affascinante”, “Non si può essere infelici se si ha la Palmas vicino”, “Sempre Straordinaria e con quel spledido sorriso che ti rapisce!”, “Giorgia sei una splendida creatura”. Giorgia Palmas ed un lato B da urlo [FOTO] Photo Credits: settimanale Gente In esclusiva Giorgia Palmas e Filippo Magnini posano per l’intervista rilasciata al settimanale Gente. Sono in forma, più belli che mai e la Palmas si presenta bollente e sensuale. La schiena inarcata mette in risalto il suo lato B che è perfetto mentre il costume che indossa scopre le sue curve atomiche ed ultra abbronzate. Un vulcano di passionalità contraddistinto dal sorriso inconfondibile dell’ex velina Giorgia Palmas. I due ragazzi che ormai convivono da più di due anni si amano alla follia e rivelano al settimanale Gente che, il matrimonio sarà un passo scritto ormai nel loro destino. Chissà, magari vedremo la Palmas in abito da sposa già per questo inverno?

Comments

commenti