Anna Safroncik, le curve bollenti e il fisico atomico incendiano i fan. Il bikini è esplosivo [FOTO]

Se avessimo la possibilità di scegliere chi voler essere anche solo per un giorno, senza dubbio la nostra scelta cadrebbe su una donna che esprime bellezza ed eleganza sensuale. Lei è Anna Safroncik! L’estate dell’attrice ucraina tocca vertici altissimi in quanto oltre alle spiagge della Sardegna e alla movida di Ibiza, la Safroncik debutta come conduttrice sul palco del Festival Show trasmesso in Tv su Real Time. In attesa del ritorno sul set cinematografico Anna Safroncik, vive questa nuovissima esperienza con grande energia e tanta adrenalina, data anche dal pubblico che segna ventimila persone sotto il palco. La bella attrice non è poi così distante dalla musica in quanto, altre a suonare il piano, da bambina ha studiato all’ Accademia dello spettacolo: recitazione, solfeggio, canto corale, pianoforte, a Kiev. Ad Arezzo, ha continuato gli studi in una scuola musicale. Oggi, continua a sbalordire i suoi fan mostrandosi perfettamente in forma. Il suo sorriso incanta il web.

Загрузка... Photo Credits: Instagram Anna Safroncik “un fiorellino di mare” Attrice, testimonial e anche conduttrice. Anna Safroncik è un vulcano di creatività, il coraggioso stile di affrontare le nuove sfide professionali la premia e questa estate, rappresenta la conferma dei suoi traguardi. Negli ultimi giorni Anna ha pubblicato su Instagram scatti da togliere il fiato. La sensualità che traspare dalle foto rapisce ogni followers che ne rimane poi incantato. Ad Ibiza mostra il suo fisico atomico e lo fa indossando bikini che scoprono ogni centimetro della sua pelle rendendo l’immagine bollente. Il caldo di questa estate si intensifica guardando le curve hot dell’attrice, che fra una posa sexy sul bagnasciuga e un’altra in riva al mare, si fotografa con addosso un costume bianco e un cocktail in mano: grida alla vita la gioia. Alza il calice sorridendo mostrando il lato B perfetto e uno scollo vertiginoso scopre lievemente il seno procace. L’estate di Anna Safroncik le sorride e i followers non si contengono! Ecco alcuni commenti: “Tu sei un capolavoro…..”, “Sei la donna dei sogni…..bellissima sirena”, “Anna il simbolo dell’estate 2019 sei unica”, “Non esiste donna più bella e dolce di te!! Sei la numero unoooo!”, “Un fiorellino di mare”. Photo Credits: Instagram Photo Credits: Instagram

