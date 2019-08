Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: è lite! Ecco cos’è successo

Anche le coppie migliori, a volte, litigano. È il caso di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, paparazzati dai fotografi del settimanale Diva e Donna nel bel mezzo di una lite furibonda. I due, immersi nelle limpide e cristalline acque della Sardegna, mostrano nelle foto dei volti corrucciati e imbronciati, tipici di chi sta affrontando una bella discussione. Le gestualità, poi, non lasciano molto spazio all’immaginazione: la briosa showgirl, con un braccio, allontana il corpo dell’imprenditore che, forse più pacatamente, cerca di spiegare la propria posizione. Di chiarire, di provare a fare pace, ma invano.

La lite tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi immortalata dai paparazzi

Non ci è dato sapere il motivo per il quale Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stessero litigato in maniera così animata nel bel mezzo della loro vacanza in Sardegna. Quel che emerge dalle foto è che, tra i due, il più riflessivo e paziente è senza dubbio l’imprenditore, figlio del celebre Nicola Trussardi. La showigirl sembra, invece, una bella testa calda, cocciuta come solo noi donne sappiamo essere. Una cosa, però, è certa: qualunque sia stato il motivo della loro lite furibonda, pare proprio che i problemi siano rientrati. Michelle e Tomaso si trovano in questi giorni sulle Dolomiti, dove stanno trascorrendo una splendida vacanza di famiglia in compagnia delle figlie Celeste e Sole. E le cose, tra loro, sembrano andare a gonfie vele.

Загрузка... Un rapporto…litigarello! Non è la prima volta, in ogni caso, che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si ritrovano a litigare animatamente. «E chissà quante volte lo faremo ancora», aveva dichiarato tempo fa la showgirl. «Come tante coppie, e allora? Che rapporto è quello in cui non ci si scontra? I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica. Prova ne sia che dopo nove anni siamo ancora qui. E che ci amiamo tantissimo». In fondo, l’amore non è bello se non è litigarello. No? Photo credits “Diva e Donna”

