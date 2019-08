Melissa Satta scatenata in bikini, il lato b esplosivo manda in delirio i fan [FOTO]

Per Melissa Satta l’estate è nel segno della Spagna e della sua bellissima Sardegna. Qui sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, in compagna del piccolo Maddox Prince e del compagno Kevin Prince Boateng, con cui è tornata a fare coppia fissa dopo una crisi che li aveva visti lontani per un po’ di tempo. Una cosa è sicura: più passano gli anni, più l’ex velina diventa bella. Ultimamente si è fatta ritrarre durante un bagno in piscina, appoggiata su un gonfiabile colorato. Il lato b, messo in risalto da un costume striminzito, è davvero mozzafiato e ha lasciato senza parole i suoi tantissimi fan. Abbronzata e statuaria, Melissa Satta si gode il relax dell’estate. Alle vere bellezze basta poco: un bikini, una coda di cavallo e un filodi tintarella.

Melissa Satta, sirenetta sexy in piscina [FOTO]

Photo Credit: Instagram Загрузка... Melissa Satta, è sempre amore con Boateng [FOTO] Per Melissa Satta questa è una bellissima estate, nel segno dell’amore e della famiglia. La ex velina mora, infatti, è tornata insieme al compagno storico, il calciatore Kevin Prince Boateng, con cui ha avuto il piccolo Maddox Prince. Dopo mesi di indiscrezioni, infatti, i due sono tornati a fare coppia fissa, per la felicità dei loro fan che non si rassegnavano a una separazione definitiva. Il ritorno di fiamma è stato costellato da tante piccole accortezze romantiche: prima un appuntamento di sera, solo loro due, poi Melissa che si lascia ritrarre con un mazzo enorme di rose rosse, infine la paparazzata in barca che li coglie nell’atto di scambiarsi un romantico bacio. Il loro amore è tornato a splendere alla luce del sole e i motivi che li avevano portati a separarsi sembrano definitivamente archiviati. Negli ultimi giorni, poi, la ex velina ha pubblicato numerose foto di famiglia: non c’è che dire, lei e Kevin sembrano più affiatati che mai. Photo Credit: Instagram

