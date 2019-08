Elisabetta Canalis esplosiva in bikini: gli addominali sono impressionanti! [FOTO]

Elisabetta Canalis, la bella showgirl originaria della Sardegna e diventata famosa per esser stata la “Velina” di Striscia la Notizia, sa sempre come tenere alta l’attenzione su di lei.

I fan la seguono e la amano da anni, forse anche perché lei riesce a sorprenderli sempre con grande naturalezza. È indubbiamente una delle regine di Instagram e, in perfetto equilibrio tra Italia e Stati Uniti, i suoi follower internazionali hanno raggiunto ormai la soglia dei 2,4 milioni.

Elisabetta Canalis… che fascio di muscoli! [FOTO]

Di recente Elisabetta ha pubblicato una foto che la ritrae in un bellissimo look selvaggio e un po’ hip-hop. Direttamente dall’esotico scenario della Zuma Beach, famosa spiaggia californiana situata a Malibu, la showgirl si gode un momento di relax a bordo piscina. Bikini in stile animalier e berretto anni Novanta, fanno il resto.

Il vero tocco di stile però arriva da un dettaglio insolito: i fan non hanno notato come sempre le curve femminili o la sensualità di Elisabetta, ma sono rimasti colpiti dalla sua forma fisica. L’addome dell’ex velina è talmente scolpito da fare impressione! Bella come una sfinge e definita come una statua, Elisabetta è letteralmente un fascio di muscoli!

A complimentarsi di più con lei sono stati proprio gli uomini, dimostrandole rispetto e ammirazione per una forma fisica così eccellente che, inevitabilmente, rivela grande determinazione nell’allenamento: “Ci sono più addominali in questa foto che in tutta la palestra che frequento” le ha scritto un ragazzo, aprendo un coro di commenti simili. “Che addominaleria!”.

Photo credits Instagram

