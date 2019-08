Principe William il dramma: “Ho visto la morte in faccia”

Anche il principe William ha vissuto alcuni veri e propri dramma e recentemente ha rivelato: “Ho visto la morte in faccia”. Ecco cosa gli è successo.

Se si pensa alla vita di un principe futuro erede al trono, si pensa automaticamente ad un mondo fatto di agi e ricchezza, lontano dai drammi della vita comune. Il racconto del principe William, su una delle forti esperienze che ha vissuto, farà cambiare idea ai più.

Il figlio primogenito di Lady Diana e del principe Carlo, infatti, ha vissuto delle esperienze realmente drammatiche, mettendo di lato la tragica morte della madre che ha vissuto quando era ancora un ragazzo.

Durante il A Royal Team Talk: Tackling Mental Health è emerso un lato inedito del marito di Kate Middleton. Ecco cosa ha rivelato.

Un’esperienza faccia a faccia con la morte

Durante la trasmissione il principe William ha parlato di quella volta in cui ha letteralmente visto la morte in faccia. L’esperienza si riferisce al periodo in cui il futuro re del Regno Unito prestava servizio di volontariato presso la East Anglian. In quell’occasione il nipote della regina Elisabetta serviva sull’eliambulanza per aiutare tutte le persone che avessero necessità.

Ecco le sue parole nel ricordare quel periodo ormai lontano:

Hai a che fare con le famiglie che stanno per avere la peggiore notizia della loro vita e ti lascia con un sentimento triste… perchè tu sai cosa stanno passando.

Ovviamente il riferimento è alla tragica morte della madre, Lady Diana che, dopo il divorzio dal principe Carlo, è tragicamente scomparsa in un brutto incidente stradale, lasciando i due figli William e Harry ancora ragazzi. Un trauma che William sembra aver superato solo dopo moltissime difficoltà.

