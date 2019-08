Bella Thorne, da Disney Channel ai film a luci rosse. Ecco dove la vedremo

Il percorso dell’ex stellina Disney Bella Thorne per affrancarsi dall’ingombrante matrice sta portando l’attrice più lontana dal mondo dell’infanzia. L’ultima novità, resa nota dalla stessa Thorne, è di quelle che ha lasciato più basiti i numerosi fan americani e non. L’ex volto di Disney Channel infatti ha recentemente debuttato con la sua prima opera per il sito di produzione pornografica Pornhub. La sua opera prima non la vedrà però davanti alla cinepresa nel ruolo di attrice, bensì dietro, in qualità di regista. Il film si intitola Her and Him, e rappresenterà il debutto ufficiale di Bella Thorne nel ruolo di director. Ovviamente, in un film a luci rosse, che “esplorerà la relazione tra maschio e femmina, e la lotta per il predominio”.

L’ex star Disney approda alla corte di Pornhub: sarà presto distribuito il suo primo film da regista per la casa si produzione

L’opinione pubblica americana si è già ovviamente divisa, ma la scelta di Bella Thorne è ormai archiviata nella nascente carriera della neo-attrice. Il film è infatti già stato girato, ovviamente in segreto, e la comunicazione ufficiale del progetto è avvenuta solamente a riprese ultimate. L’autrice ha descritto la sua opera in una serie di clip backstage già online: “se pensate che il porno sia imbarazzante, mi dispiace farvi sentire a disagio“, spiega in queste, “ma non rovinatelo anche per le persone che magari lo apprezzano“. Il film verrà presentato nel circuito dell’Oldenburg Film Festival, in Germania, il prossimo 11 settembre. “Un’esperienza piuttosto interessante“, ha rivelato la regista. “Non mi era mai capitato di assistere a scene di sesso non simulato“.

Bella Thorne, le polemiche in seguito all’hacking La decisione di postare alcuni scatti osé online, dopo essere stata vittima del ricatto di un hacker proprio per non cedere alle sue minacce, hanno scatenato polemiche e critiche e così adesso Bella Thorne, ex stellina Disney, 21 anni, è in un vero e proprio occhio del ciclone. Sulle ultime storie di Instagram la giovane cantante e attrice è scoppiata in lacrime spiegando le sue ragioni e difendendosi dalle accuse, tra cui quella di Whoopi Goldberg. Загрузка... La famosa attrice infatti ha molto criticato il comportamento della Thorne durante una puntata tv di “The View”, di cui è conduttrice:”Se sei famoso”, ha detto la Goldberg: “Non mi interessa quanti anni hai. Non posti foto nude di te stessa. Se non lo sai nel 2019, questo è un problema, mi dispiace… Non puoi sorprenderti se qualcuno ti ha violato l’account, specialmente se hai delle immagini sul telefono”. Piangendo Bella ha risposto a Whoopi: “Sei così pazza per aver pensato cose così terribili in una situazione così delicata. Una ragazza non può mandare al suo fidanzato che le manca delle foto di lei che sono sexy? Sono offesa per chiunque là fuori che abbia mai fatto una foto sexy”. LEGGI ANCHE https://velvetgossip.it/2019/07/17/bella-thorne-esagerata-effusioni-hot-in-pubblico-foto/

