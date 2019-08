Elisabetta Canalis bollente sulle spiagge della Sardegna. In famiglia, fra scatti romantici e pose hot [FOTO]

Quasi alla soglia dei 41 anni, Elisabetta Canalis rimane una donna che esprime la sua bellezza in totale leggerezza e semplicità. Ironica, simpatica e divinamente sexy, la ex velina di Striscia la Notizia sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax nella sua amata Sardegna. Il mare così limpido e le genuinità del posto, sono elementi fondamentali che suscitano un affetto senza eguagli per la terra d’origine. Insieme alla famiglia composta da sua figlia Skyler Eva Perri, suo marito Brian Perri e da mamma Bruna saluta la Sardegna che l’ha vista protagonista di questa calda estate. Selfie bollenti, fotografie condivise con famiglia e amici, e momenti intimi con suo marito hanno arricchito il suo relax.

Загрузка... Photo Credits: Oggi Sul suo profilo Instagram, Elisabetta ha documentato ogni momento particolare della sua estate e in una delle foto, dove vi è presenta la sua piccola bambina, l’ex velina scrive: “Ogni singolo momento di questo viaggio è stato speciale per tanti motivi”. E ancora continua con una dolce didascalia dedicata al marito, un noto chirurgo ortopedico di Los Angeles: “Ho una famiglia stupenda e degli amici veri. Ritrovarli è stato bellissimo”. La sensualissima Elisabetta Canalis, sembra che stia gradualmente confermando la rottura con la sua storica amica ed ex collega Maddalena Corvaglia, che pare non sia più presente nella quotidianità della showgirl, già da molto tempo. Photo Credits: Oggi Elisabetta Canalis bollente sulle rive della Sardegna La showgirl Elisabetta Canalis, nelle foto esclusive pubblicate dal settimanale Oggi, si mostra nel pieno della sua bellezza. Il fisico atomico e statuario rendono ancor più importanti le sue curve decisamente hot. Un’abbronzatura che accentua e rende ancor più sexy le sue forme femminili che non sfuggono a nessun suo followers di Instagram. Il marito ha occhi solo per lei e la figlia Skyler Eva.

