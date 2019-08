Lady Diana: la sua vita complicata sarà un musical

Lady Diana, un sogno mai realizzato

La vita di Lady Diana Spencer non è stata certo tra le più facili e felici al mondo. Chiunque potrebbe pensare che, sposare un principe ed il futuro erede al trono inglese, sia solo l’inizio di una favola, che qualsiasi ragazza sogna. La realtà è ben diversa dalla fantasia e, anche ciò che potrebbe sembrare un sogno, per lei, si è rivelato in un incubo. Il mito di Lady Diana resta vivo, nonostante il tempo ne abbia scalfito e smussato i dettagli. Anzi, con gli anni che passano, sono tanti gli aneddoti che sono venuti fuori circa la sua esistenza. Una vita triste, la sua, costellata di grandi dolori e di una morte, immeritata, arrivata troppo presto.

Un matrimonio triste, per la Principessa Triste

I sogni di Diana Spencer si sono spezzati quando, il 29 aprile del 1981, all’interno della cattedrale di St. Paul a Londra, ha sposato il principe Carlo. Certo, il mondo era rimasto a bocca aperta nell’ammirare quel matrimonio da favola, in cui tutto sembrava dannatamente perfetto. Ma di perfetto non c’era nulla, se non l’impalcatura nata intorno agli sposi. Neanche il sentimento del principe Carlo era autentico e a poco è valsa la sfilata sulla navata di Diana, con 7 metri di strascico, in tutta la sua bellezza. I gemelli indossati dal principe, infatti, contenevano già le iniziali di Camilla, la sua attuale moglie, di cui già allora era innamorato. L’infelicità di Lady Diana iniziò già dalla luna di miele, quando capì che il suo amore, quello che aveva sognato, sarebbe rimasto solo un sogno. Non c’era passione tra loro, né affetto vero, quello che ci si aspetterebbe in un matrimonio.

Lady D: la sua vita diventa un musical Una vita vissuta così intensamente, anche se non sempre nella serenità, le valse l'epiteto di Principessa Triste. E quella tristezza diventerà un musical, per Broadway. Un assaggio del musical, intitolato semplicemente "Diana" è stato offerto da un'anteprima. La messinscena è avvenuta al teatro La Jolla Playhouse, in California. Musica, canto e ballo racconteranno le avventure e la vita di Lady D, in una versione del tutto inedita e, per certi versi, inaspettata. Del cast fanno parte Jeanna de Waal (Lady Diana), Roe Hartrampf (il Principe Carlo), Erin Davie ( Camilla Parker Bowles) e Judy Kaye (la Regina Elisabetta). Il musical andrà in scena a New York nel marzo 2020.

