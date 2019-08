Cristiano Malgioglio, costretto a fare autostop in autostrada. Il VIDEO è esilarante

Bizzarra disavventura quella accorsa a Cristiano Malgioglio durante la sua vacanza in Sicilia. Non abbastanza però da impedire al noto personaggio televisivo e autore musicale di immortalare la sua situazione in una Instagram story subito virale. Sembra infatti che la macchina di Malgioglio abbia deciso di lasciarlo a piedi su un’autostrada siciliana; sole, caldo, e un carroattrezzi che non arriva avrebbero poi spinto l’eroe social a tentare un disperato autostop nei confronti dei passanti. Il tentativo ha avuto poco successo, come confermato dallo stesso Cristiano Malgioglio: “Due ore sotto al sole. Ho provato a fare l’autostop, e ho ricevuto grandi saluti e tanti clacson dagli automobilisti.”

Incidente in autostrada per il personaggio televisivo: il tentativo di autostop non va a buon fine, e Malgioglio si sfoga in un video

