Sabrina Salerno a 51 anni infiamma il web. Lo scatto erotico che sconvolge [FOTO]

Una delle cantanti sexy degli ’80 ’90, desiderata da tutti uomini italiani. Ha invaso le radio di quel tempo, con le canzoni Sexy Girl e Boys, che raggiunse quest’ultimo brano il terzo posto nella classifica britannica. Un momento questo molto importante, per la cantante ma anche per la nostra Nazione in quanto il mondo musicale italiano, vide per la prima volta raggiungere tale traguardo. Guardando il suo profilo Instagram, possiamo confermare che ancora dopo tanti anni, Sabrina Salerno rimane un’icona sexy che non teme assolutamente rivali.

Photo Credits: Instagram Загрузка... Oltre alle gambe, la camicia bagnata È una donna che oltre al fisico prorompente ha costruito la sua carriera salendo gradino dopo gradino e gli anni della musica pop rock, l’hanno vista sui palchi più importanti della canzone internazionale. Un testo che tutt’ora risuona e tanti altri, ricordano anche la sua verve da bomba atomica. Oggi, Sabrina Salerno ha 51 anni e con una totale consapevolezza del proprio corpo e bellezza, esibisce i suoi anni nel modo più sexy che possa esistere. Perché si, un fisico provocante o un’immagine hot, non si traducono soltanto con l’esibizione di un nudo integrale o di un mini bikini, basta anche una camicetta bianca totalmente bagnata. La vediamo nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, letteralmente sensuale. Uno sguardo che oltrepassa l’obiettivo, un fisico che non ha paura di mostrarsi e lo fa con addosso una camicia bagnata legata da un solo nodo che le fascia delicatamente il ventre, ed il resto è una totale trasparenza. Le linee del suo seno che accentuano la naturale abbondanza, rendono lo scatto erotico. Non possiamo non notare l’exploit dei commenti e i numeri dei like che aumentano costantemente. Dalla didascalia scritta da Sabrina con “E adesso…” i fan fanno il seguito: “Sei una meraviglia Sabry”, “Vicino non si trova più parcheggio. Sono tutti in cerca di te”, “Je pense très clairement que ce shooting est juste incroyable vous êtes resplendissante une sirène bonne soirée”, ” Da infarto”, “E le ventenni mute”, “Che bomba come 35 anni fa super sexy! Miss beautiful baby Sabrina Salerno.”.

