Victoria Silvstedt lo scatto bollente e sensuale incendia Instagram [FOTO]

La quarantaquattrenne Victoria Silvstedt si gode un po’ di relax in una delle isole italiane, la Sardegna. Un’estate all’insegna della tintarella e del divertimento per la bionda più sexy e provocante del cinema panettone, ne sanno qualcosa Boldi e De Sica. La ex modella è attualmente seguita da quasi 800 mila follower, un risultato da vera donna influente per il Guinness dei primati e lo testimoniano le sue bollenti foto che generano reazioni contrastanti. La Silvstedt ritorna sulle pagine delle riviste, felicemente impegnata con il multimilionario svizzero Maurice Dabbah, con cui convive ormai da tre anni a Monaco.

Photo Credits: Instagram

La provocante Victoria si fa fotografare esplosiva e seducente a Portocervo, con addosso un costume argento che accentua le sue sensualissime curve ed un corto pantaloncino che scopre le lunghissime e toniche gambe. L’outfit è tutto molto minimal così da valorizzare al massimo il suo tonico fisico che tradisce la sua reale età. La bomba sexy di quaranta tre anni non conosce i segni del tempo e nel complesso, lo dimostra benissimo. Labbra carnose, sguardo accattivante e i follower ne rimangono rapiti, intrepidi nel mandare il prima possibile il loro commento, il risultato finale è un’onda mediatica. Qualche commento piccante che testimonia l’ animo effervescente dei fan: “Love those shorst”, “Very chic “, “Fantastica!”, “Come fa il tuo corpo a migliorare di giorno in giorno?”, “O mio Dio, sei perfetta!”, “Stupenda, corpo e gambe meravigliose!!!”, “Magnifica!”.

