Bruce Springsteen, in costume a settanta anni il fisico è pazzesco [FOTO]

L’artista più conosciuto al mondo, il re del rock internazionale Bruce Springsteen, sta trascorrendo le vacanze estive nella sua amatissima Italia. Soprannominato da sempre “The Boss”, ha scelto villa D’Este per festeggiare il compleanno della moglie Patricia Scialfa, chiamata Patti. La cantante statunitense ha appena compiuto sessantasei anni e con Bruce hanno scelto come location per la festa in famiglia, l’Hotel Villa D’Este, uno spettacolo per chi si affaccia dalla villa che segna ben cinque stelle. Con il lago di Como che fa da sfondo, Bruce con la moglie, insieme alla figlia Jessica ed al ragazzo italiano Lorenzo De Luca, si godono la romantica estate prima delle Olimpiadi di Tokyo dei due ragazzi entrambi professionisti in salto ostacoli.

Oltre alla degustazione di pietanze italiane, Bruce Springsteen si ritaglia momenti di relax in piscina e il suo fisico è subito in mostra. Quasi alla soglia dei settanta, il cantante rock sfoggia un fisico allenato, in forma che rende superfluo il leggero accenno della pancetta. Per lui la prossima stagione sarà molto impegnativa perché presto darà inizio al tour con la E Street Band.

Загрузка...

Photo Credits: settimanale Chi Photo Credits: settimanale Chi

Comments

commenti