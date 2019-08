A 29 anni di distanza, l’omicidio di Simonetta Cesaroni è ancora senza movente, senza arma del delitto e senza assassino. Nell’agosto del 1990, in via Poma, a Roma, si apre un’orrenda pagina di cronaca nera italiana, un caso che ad oggi, è rimasto irrisolto.

Nonostante processi, sentenze, appelli e assoluzioni il delitto di via Poma, sembra destinato a rimanere un caso senza un colpevole. Un massacro senza giustizia.

L’omicidio:

È il 7 agosto 1990 quando, Simonetta Cesaroni, una ragazza di 21 anni viene ritrovata uccisa con 29 coltellate negli uffici di via Poma dell’A.I.A.G. – Associazione Alberghi della gioventù – a Roma, dove lavorava come contabile. In quasi 29 anni da quel terribile omicidio, gli inquirenti non sono riusciti mai a ritrovare l’arma del delitto, gli effetti personali della ragazza e il colpevole di quel brutale assassinio.

Nonostante numerosi rilievi ed indagini, riaperte anche dopo diversi anni, ad oggi il delitto è rimasto irrisolto. Nel 2011 era stato condannato a 24 anni di reclusione l’ex fidanzato della 21enne, Renato Busco, che venne poi assolto in appello ed in via definitiva dalla Cassazione.

La scena del crimine:

Simonetta viene uccisa tra le 18 e le 19 di sera. Il corpo supino, indossa il reggiseno abbassato sui capezzoli e, sul ventre è appoggiato il corpetto, che abitualmente indossava sopra il reggiseno: l’indumento non è sporco di sangue, forse perchè la ragazza non lo indossava al momento dell’omicidio, ma solo successivamente. In un angolo della stanza, allineate le scarpe slacciate.

La porta degli uffici chiusa a chiave e i locali ripuliti e ordinati dopo il delitto. Alcuni indumenti e oggetti della vittima sono stati trafugati e mai più ritrovati. Verranno rilevate tracce ematiche sulla porta dell’ufficio e sul telefono.

Il primo indagato:

Il primo ad essere accusato è il portiere dello stabile, Pietro Vanacore. L’anziano portiere non ha un alibi nell’orario dell’assassinio e vengono trovate delle macchie di sangue sospette sui suoi pantaloni. Vanacore verrà presto scagionato poichè le tracce ematiche sui pantaloni sono le sue e il DNA presente sulla maniglia della porta non è compatibile.

Pietro Vanacore muore suicida il 9 marzo 2010, a ridosso del processo a carico di Raniero Busco in cui era chiamato a testimoniare, dirà poi il legale di Busco su tale vicenda: “La morte di Vanacore è troppo vicina alla scadenza processuale per non essere collegata. E sicuramente lui non se l’è sentita di testimoniare. Lui ha vissuto con rimorso sulla coscienza questa storia, e non perché lui fosse l’autore dell’omicidio, ma perché sapeva. Evidentemente, però, non poteva parlare neanche a distanza di anni.”

Il secondo accusato:

Nel marzo del 1992 un informatore della polizia, Roland Voller, accusa Federico Valle dell’omicidio di via Poma. Il Valle avrebbe ucciso Simonetta in quanto avrebbe scoperto la relazione tra la ragazza e suo padre, il figlio dell’architetto Cesare Valle. Poi, Pietro Vanacore e sua moglie avrebbero aiutato l’architetto a coprire l’omicidio commesso dal nipote. Prosciolto poi nel 1993 per mancanza di prove.

Il terzo tentativo:

L’ultimo ad essere indagato è il fidanzato della Cesaroni, Raniero Busco. Sul corpetto e sul reggiseno della vittima viene ritrovato il suo DNA oltre ad un morso sul seno riconducibile al Busco.

Il fidanzato, non aveva un alibi la sera dell’omicidio di Simonetta e il movente poteva essere riconducibile alla tensione nel rapporto tra i due. Nel gennaio 2011 Busco viene condannato in primo grado a 24 anni di carcere. Ma il ricorso in appello prima, e la cassazione dopo lo scagioneranno definitivamente.

Il DNA ritrovato era si di Busco, ma non è possibile determinare se sia stato depositato sugli indumenti della Cesaroni il giorno dell’omicidio, i due infatti avevano avuto un rapporto sessuale tre giorni prima e la mamma di Simonetta era solita lavare a mano gli indumenti e soprattutto non può giurare con assoluta certezza che la figlia abbia indossato biancheria pulita. Inoltre il DNA rinvenuto sulla porta ed inizialmente attribuito a Busco, ad una indagine più approfondita risulta essere composto da 3 diversi individui maschili non riconducibili al Busco.