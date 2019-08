Natalia Estrada irriconoscibile, ecco che fine ha fatto [FOTO]

Negli anni ’90, la TV italiana si divertiva molto nel concedere ai volti nuovi ed internazionali, la possibilità di approdare nel mondo dallo spettacolo. Così il piccolo schermo preparava il terreno per le new entry ed il popolo italiano, non poteva che essere più contento. Un volto che diventò noto per le sue qualità e quel profilo “caliente” difficile da dimenticare, apparteneva a Natalia Estrada. Un ciclone di passionalità, che ha rapito non solo i telespettatori ma anche un cuore, italianissimo, all’epoca già ben cimentato nel ruolo da presentatore. Parliamo di Giorgio Mastrota.

I due hanno condiviso lavoro e vita privata per molti anni, e presentato insieme anche molte trasmissioni televisive e, fra un programma e l’altro, nacque la persona che ad oggi li unisce ancora, nonostante la separazione, la figlia Natalia Mastrota. La showgirl spagnola è da tempo assente dai canali televisivi, ormai dal lontano 2006 ma, dalle ultime dichiarazioni, pare che a lei non manchi proprio la vecchia vita. Ad oggi, possiamo dire che la sua quotidianità ha preso una piega totalmente diversa, portando avanti l’unica passione mai andata via, l’equitazione.

Загрузка...

Photo Credits: Facebook La nuova vita di Natalia Estrada Le ultime e poche foto che circolano sul web, descrivono una Estrada molto cambiata sia nel look e sia nella sfera professionale. Capelli corti, vestiti meno appariscenti e uno sguardo più maturo, insieme ai suoi cavalli che ama alla follia. Grazie a loro ha conosciuto l’attuale marito, Andrea Maschianti, un uomo che ha contribuito alla svolta, al rinnovo e soprattutto alla rigenerazione del fisico e dell’anima. Natalia Estrada si è letteralmente allontanata dalle lici della ribalta, escludendo definitivamente anche il telecomando e nulla viene descritto, nella nuova vita della Estrada, in senso metaforico in quanto è nettamente tutto realistico. Insieme al suo secondo marito hanno aperto un sito a tema di viaggi “Ranch-Academy.com”: un diario aperto ricco di racconti avventurosi del suo tour in America in sella sul cavallo e la gestione di un maneggio a Cortazzone in provincia di Asti. Photo Credits: Facebook

Comments

commenti