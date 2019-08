Michelle Hunziker, ecco perché ride sempre: lo scatto che spiega tutto [FOTO]

Michelle Hunziker ama profondamente l’Italia e spesso decide di trascorrere qui le sue vacanze. Uno dei suoi posti del cuore è la Liguria, dove va ogni anno da tantissimo tempo. Nel suo cuore, però, c’è spazio anche per la Sardegna. Ed è proprio dalla bellissima isola che ha pubblicato la sua ultima foto, in cui sfoggia un fisico da urlo. La bellissima conduttrice ha compiuto 42 anni lo scorso 24 gennaio, ma può vantare una forma invidiabile. Come più volte mostra nei suoi video, però, i risultati sono il frutto di un notevole allenamento e impegno fisico. E d’altronde proprio sua figlia Aurora Ramazzotti ha più volte definito Michelle “una donna bionica”, che anziché invecchiare ringiovanisce di anno in anno.

Michelle Hunziker, ecco perché ride sempre [FOTO]

La bella conduttrice è famosa non solo per la sua bellezza e il suo lavoro in televisione, ma anche per il suo sorriso. Questo è infatti il tratto distintivo del fascino di Michelle: una dentatura perfetta e una una risata genuina. In molti si chiedono come faccia a ridere sempre, e non mancano mai le battute in merito. L’ha spiegato proprio la Hunziker, pubblicando una foto con un lungo flusso di coscienza proprio su questo argomento:

“Si vedono solo i denti in questa foto! Comunque… denti in vista, cuore felice!!! Nel mondo degli animali, se mostri i denti, vuol dire che stai ringhiando e non ti piace chi ti sta di fronte… per fortuna per noi è il contrario… adoro ridere… mi sono sempre “innamorata” di chi mi faceva molto ridere! Secondo me è molto più semplice far piangere una persona, piuttosto che possedere l’arte di farla sorridere! Alleniamoci sempre alla leggerezza!” Photo credits Instagram

Comments

commenti