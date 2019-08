Trova uova indistruttibili: la scoperta incredibile [FOTO]

Due genitori australiani, vivono in una piccola città, situata nello Stato della Tasmania, chiamata Campania. Vicino la valle del fiume Coal è situata la loro villa, resa “colorata” da due bambini, i loro figli di quattro anni il più grande e di due il secondogenito. Un pomeriggio, al rientro dal lavoro, i due architetti si trovano di fronte una realtà fuori dai canoni tradizionali: le uova che avevano comperato due giorni prima, presentavano un aspetto molto strano.

La scoperta sconvolgente

I due professionisti, rientrano a casa dopo un lungo giorno di lavoro passato in ufficio, fra modellini e prospettive. Dopo aver salutato la baby sitter, il papà si dirige in giardino dove vi sono i figli sdraiati sull’erba a giocare. È solo dopo aver trascorso pochi minuti in giardino, che il padre nota qualcosa di strano fra le mani del primo figlio. Le uova che avevano comprato al supermercato giorni prima, si trovano a terra fra i due bambini. La signora White raggiunge il marito in giardino e insieme, non riescono proprio a capire l’origine della stranezza a cui stavano assistendo.

I bambini avevano scambiato le uova come semplici palline da ping pong. Fra un salto e l’altro ed una caduta precipitosa, le uova non si rompevano, nessuna crepa sulla zona esterna, nessuna ombra di mega frittata sull’erba fresca del giardino.

Il guscio delle uova era intatto, nessun trauma su quella superficie giallastra. I due architetti ne presero immediatamente uno e notarono quanto effettivamente l’uovo pesasse più del dovuto! Ogni metodo di rottura è stato applicato all’uovo ma, la forma ovale non subiva nessuna trasformazione. Le uova dalla consistenza dura, avevano un guscio solido è molto spesso. Alcune ricerche e informazioni date da esperti, hanno fanno luce sul caso. Esistono in natura uova pietra, il cui interno è privo di sostanza gelatinosa: non vi è presente né albume e né tuorlo ma soltanto guscio. Il precedente caso risale al 1954 e da allora non vi fu nessuna situazione analoga fino ad oggi. Il processo di riproduzione che possa generare un uovo pietra è ancora un mistero!