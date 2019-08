Regina Elisabetta: l’inquietante ‘oggetto’ dentro la valigia: ecco di cosa si tratta

Una delle personalità più conosciute e affascinanti del mondo, trova ancora una volta il modo di far parlare di sé. Stiamo parlando della Regina Elisabetta, delle sue vacanze e dell’inquietante ‘oggetto’ dentro la valigia. Personalità di spicco dell’alta società, Sua Maestà è una delle sovrane più longeve, in tutta la storia dei regnanti mondiali. Superata la soglia dei 90 anni, Elisabetta II, continua ad essere la più discussa, grazie alle sue scelte originali e spesso spiazzanti.

L’oggetto, che la Regina Elisabetta, porta con sé durante le sue vacanze è sicuramente un nuovo argomento di stupore sulla Sovrana Britannica. Ma di cosa si tratta? Non si sta parlando di una collezione di cappellini e borsette abbinati e tanto meno di completi nei più svariati colori pastello, ma di una cosa un po’ inquietante, ma che in qualche modo dimostra ancora una volta il suo essere previgente.

Cosa ‘nasconde’ in valigia la Regina Elisabetta?

La scelta può apparire tanto inquietante, quanto impensabile. La Regina Elisabetta, porta nel suo bagaglio, una sacca di sangue compatibile con il suo gruppo sanguigno, in modo da essere ben equipaggiata nel caso in cui, a causa di un malore o un incidente per la Sovrana, si rendesse necessaria una trasfusione. E’ proprio il caso di dirlo, come suggerisce qualcuno sul web: “Altro che ‘Dio salvi la Regina’!”. Elisabetta II, a salvarsi ci pensa da sola. Previgente e pronta a tutta, nella sua valigia, sua Maestà, oltre alle scorte di plasma, porta un abito funereo da indossare in caso di decesso improvviso di un membro della Royal Family. Insomma la previdenza non è mai troppa. E la Regina Elisabetta colpisce ancora e trova un modo per stupire tutti.

E s proposito di scelte bizzarre, forse non tutti sanno che la Regina Elisabetta, porta le sue borsette anche dentro casa, ma perché?

La fotografia ufficiale dell’occasione mostra la monarca che stringe la mano di Boris, con la sua borsa nera Launer sul braccio sinistro. Per cosa la Regina Elisabetta avrebbe potuto mai aver bisogno del fashion accessorio in quel momento? Ebbene, abbiamo scoperto esattamente perché sua Maestà porta la sua borsa in casa, e il motivo è così accattivante. In un’intervista con il magazine New Idea nel 2018, il CEO del celebre marchio Launer Gerald Bodmer ha rivelato: “Sua Maestà non si sente completamente vestita senza la sua borsetta. D’altro canto, se alla Regina non piace quello che le realizziamo, non lo indossa sicuramente. Lei sa cosa vuole “.

Parte integrante di sé